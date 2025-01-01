images
images
WALTHER KV045D N.Lifestyle пластиковая фоторамка стального цвета 30x45
WALTHER KV045D N.Lifestyle пластиковая фоторамка стального цвета 30x45

WALTHER KV045D N.Lifestyle пластиковая фоторамка стального цвета 30x45

Walther
Артикул: OLE-2069

WALTHER KV045D N.Lifestyle пластиковая фоторамка стального цвета 30x45

Фоторамка стального цвета размером 30 х 45 см c пластиковым прямоугольным, слегка закругленным профилем. Размер профиля: 9,8ммx16,5мм. Рамка оснащена шлифованным стеклом, имеет маркированную вставную подложку. Задняя сторона рамки сделана из МДФ. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки. Приспособление для подвешивания - специальные крепления с зубчиками.

Описание

WALTHER KV045D N.Lifestyle пластиковая фоторамка стального цвета 30x45

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера