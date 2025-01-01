images
WALTHER KV040W N.Lifestyle пластиковая белая фоторамка 30x40
Walther
Артикул: OLE-2066

Белая фоторамка 30 х 40 см c пластиковым прямоугольным, слегка закругленным профилем. Размер профиля: 9ммx14мм. Рамка оснащена шлифованным стеклом, имеет маркированную вставную подложку. Задняя сторона рамки сделана из МДФ. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки. Приспособление для подвешивания - специальные крепления с зубчиками.

Описание

Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

