images
WALTHER KV015X N.Lifestyle пластиковая серо-коричневая фоторамка 10x15

WALTHER KV015X N.Lifestyle пластиковая серо-коричневая фоторамка 10x15

Walther
Артикул: OLE-2060

WALTHER KV015X N.Lifestyle пластиковая серо-коричневая фоторамка 10x15

Серо-коричневая фоторамка размером 10 х 15 см c пластиковым прямоугольным, слегка закругленным профилем. Размер профиля: 9ммx14мм. Рамка оснащена шлифованным стеклом, имеет маркированную вставную подложку. Задняя сторона рамки сделана из МДФ. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки. Приспособление для подвешивания - в поворотном зажиме.

Описание

WALTHER KV015X N.Lifestyle пластиковая серо-коричневая фоторамка 10x15

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Как сделать фон нескучным
Как сделать фон нескучным
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера