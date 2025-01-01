Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
WALTHER HO520V Home фоторамка 15x20/10x15 (паспарту) дерево белое
Деревянная прямоугольная рамка имеет широким профиль с грубо-пиленой поверхностью. Размещение: настольное/настенное. Рамка имеет паспарту. Размер багета: 14ммx29мм. Формат рамки: 15x20, формат паспарту 10x15. Цвет белый.
Рамка оснащена шлифованным стеклом. Задник рамки выполнен из мдф. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов