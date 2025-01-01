Артикул: OLE-2058

WALTHER FA-308-A Fun мятный фотоальбом 30x30 100 черных страниц

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной фактурной бумаги. Размер альбома: 30x30см, в альбоме 100 черных страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.