Артикул: OLE-2054

WALTHER FA-207-A Fun Trend фотоальбом мятный 22x16 40 белых страниц

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной фактурной бумаги и окошком на лицевой стороне для личного фото. Размер альбома: 22x16см, в альбоме 40 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.