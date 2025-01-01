images
images
images
images
images
SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти
SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти
SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти
SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти
SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти

SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти

SmallRig
Артикул: OLE-2011

SmallRig 4107 Memory Card Case пенал путешественника для хранения карт памяти

Легкий и компактный пенал путешественника для хранения карт памяти. Отдельные ячейки под 2 карты Sony CFexpress Type-A, 2 SD-карты и 4 Micro SD-карты.

Описание

Основные особенности:

  • Прочная алюминиевая крышка для защиты от ударов и царапин.
  • Внутренняя вставка из ударопрочного ABS-полимера
  • Ячейки для хранения нескольких типов карт памяти: CFexpress Type-A, SD и Micro SD.
  • Продуманная выдвижная конструкция для быстрого и удобного доступа.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера