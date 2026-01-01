PGYTECH CreateMate CFexpress A/SD Зелёный
PGYTECH
Артикул: OLE-4482

Кардридер с чипом USB 3.2 Gen2 обеспечивает высокоскоростное считывание данных и хранение информации. Он поддерживает карты CFexpress Type-A и SD, а также имеет дополнительные слоты для микро-SD и Nano SIM-карт. Стандарт IP54 защищает от пыли и брызг, а совместимость с разными операционными системами позволяет использовать устройство на различных устройствах (Windows, Mac OS, Linux, Android и iPad OS). Цвет зеленый.

Описание

Совместимость 

Карты памяти: CFA/CFB и UHS-Ⅱ，SD 4.0:

  • UHS-Ⅱ, SDXC, SDHC, SD Cards
  • UHS-Ⅰ, SDXC, SDHC, SD Cards
  • UHS-Ⅱ, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD
  • UHS-Ⅰ, Micro SDXC, Micro SDHC, MicroSD

ОС:

  • Windows 7+
  • Mac OS 10.6 +
  • Linux
  • Android
  • iPad OS

Характеристики:

  • Поддержка карт памяти SD, micro SD, CFexpress A
  • Слот хранения картSD, micro SD, CFexpress A, Nano SIM
  • Подключение Type-C
  • Материал алюминий, АБС пластик, силикон
  • Защита IP54
  • Размеры 130 х75х27 мм
  • Вес 198 г

Комплектация

  • кейс - картридер
  • силиконовый чехол
  • адаптер micro SD - SD
  • эджектор
  • карабин

