AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор. 

Описание

Профессиональный студийный монитор, оснащенный функциями и приспособлениями для профессионального фотографа, видеооператора или оператора-постановщика.

Совместимый с множеством входов – и имеющий возможность опционального подключения 12G SDI и 12G-SFP волоконно-оптических входов (для контроля качества вещания) - он также поддерживает векторизацию звука с использованием фигур Лиссажу, что позволяет визуализировать глубину и баланс стереозаписи.

Кроме того, встроенное программное обеспечение позволит вам удаленно управлять устройством через порты RS 422, GPI или LAN.

Характеристики: