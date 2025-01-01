images
AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор

AVMATRIX
Артикул: MTG-1719

AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор. 

17,3-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 400кд/м2, контрастность 1200:1, угол обзора 170°/170°. 

Описание

Профессиональный студийный монитор, оснащенный функциями и приспособлениями для профессионального фотографа, видеооператора или оператора-постановщика.

Совместимый с множеством входов – и имеющий возможность опционального подключения 12G SDI и 12G-SFP волоконно-оптических входов (для контроля качества вещания) - он также поддерживает векторизацию звука с использованием фигур Лиссажу, что позволяет визуализировать глубину и баланс стереозаписи.

Кроме того, встроенное программное обеспечение позволит вам удаленно управлять устройством через порты RS 422, GPI или LAN.

Характеристики:

  • Диагональ экрана 17.3"
  • Соотношение сторон 16:9
  • Яркость 400 кд/м2
  • Цветовое пространство Калибровка в соответствии с REC.709 с помощью дополнительного прибора для калибровки
  • Коэффициент контрастности 1200:1
  • Разрешение 3840 x 2160
  • Угол обзора 170° / 170°
  • HDR ST2084 300/1000/10000/HLG
  • Поддержка LUT 3D LUT (.cube формат)
  • Поддерживаемые форматы Log SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User...
  • Поддерживаемые форматы HDMI 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Поддерживаемые форматы SDI 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080pSF - 24/25/30, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Поддерживаемые форматы SFP 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080pSF - 24/25/30, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Вход видео SDI - 2x 12G, 2x 3G (Поддержка 4K-SDI форматов Single / Dual / Quad Link)
  • Выходы видео SDI - 2x 12G, 2x 3G (Поддержка 4K-SDI форматов Single / Dual / Quad Link)
  • Рабочая температура 0°C - 50°C
  • Температура хранения -20°C - 60°C
  • Размеры 434 x 294 x 46 мм
  • Вес 3.9 кг.

