Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор.
17,3-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 400кд/м2, контрастность 1200:1, угол обзора 170°/170°.
Профессиональный студийный монитор, оснащенный функциями и приспособлениями для профессионального фотографа, видеооператора или оператора-постановщика.
Совместимый с множеством входов – и имеющий возможность опционального подключения 12G SDI и 12G-SFP волоконно-оптических входов (для контроля качества вещания) - он также поддерживает векторизацию звука с использованием фигур Лиссажу, что позволяет визуализировать глубину и баланс стереозаписи.
Кроме того, встроенное программное обеспечение позволит вам удаленно управлять устройством через порты RS 422, GPI или LAN.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen