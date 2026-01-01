YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном

Описание

Система крепления осветителя позволяет разместить его на горячем башмаке фото и видео камеры, стойке для осветителей, голове для вспышки или зонта, системе крепежа фотокамер RIG.

Осветитель оснащен светодиодным индикатором заряда батареи. Осветитель имеет функцию автоматической регулировки яркости лампы в зависимости от условий освещенности. Поставляемый в комплекте пульт ДУ дает возможность управлять яркостью и включением осветителя на расстоянии.

Характеристики осветителя:

питание – 6 батарей АА (NiMH, щелочные элементы, литиевые элементы), или литий-ионные аккумуляторы Sony NP-F330,NP-F530/550/F570/F730/F750/F770/F930/F950/F960/F970, FH-30/40/50/60/70/90/100, FP-50/70/90, FM-50/55H/500H, QM71D/Qm91, Panasonic CGR-D16S/08S/28S/54S или их аналоги

срок службы светодиодов, ч – 20000

цветовая температура белого, К – 5500

количество светодиодов – 160

яркость максимальная, LM – 1280

угол освещения, град. – 55

мощность, W – 10

время использования с момента полной зарядки, ч – 15

размер осветителя, мм – 150x115x60

вес, г – 500

Осветитель имеет встроенный стереомикрофон с широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью. Все это достигается благодаря встроенному усилителю и шумоподавлению.

Характеристики встроенного микрофона: