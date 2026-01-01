images
images
images
YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном
YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном
YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном

YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном

YongNuo
Артикул: NVF-6923

Yongnuo YN-160 II – осветитель светодиодный на 160 светодиодов для фото и видеокамер с ДУ и микрофоном. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Оснащен автоматической регулировкой яркости.

Описание

Система крепления осветителя позволяет разместить его на горячем башмаке фото и видео камеры, стойке для осветителей, голове для вспышки или зонта, системе крепежа фотокамер RIG.

Осветитель оснащен светодиодным индикатором заряда батареи. Осветитель имеет функцию автоматической регулировки яркости лампы в зависимости от условий освещенности. Поставляемый в комплекте пульт ДУ дает возможность управлять яркостью и включением осветителя на расстоянии.

Характеристики осветителя:

  • питание – 6 батарей АА (NiMH, щелочные элементы, литиевые элементы), или литий-ионные аккумуляторы Sony NP-F330,NP-F530/550/F570/F730/F750/F770/F930/F950/F960/F970, FH-30/40/50/60/70/90/100, FP-50/70/90, FM-50/55H/500H, QM71D/Qm91, Panasonic CGR-D16S/08S/28S/54S или их аналоги
  • срок службы светодиодов, ч – 20000
  • цветовая температура белого, К – 5500
  • количество светодиодов – 160
  • яркость максимальная, LM – 1280
  • угол освещения, град. – 55
  • мощность, W – 10
  • время использования с момента полной зарядки, ч – 15
  • размер осветителя, мм – 150x115x60
  • вес, г – 500

Осветитель имеет встроенный стереомикрофон с широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью. Все это достигается благодаря встроенному усилителю и шумоподавлению.

Характеристики встроенного микрофона:

  • тип микрофона – электретный конденсаторный
  • направленность – одно-направленный (one way)
  • динамический диапазон – >= 86 db
  • чувствительность (sensitivity) – -42+-2дб (f=1khz,s.p.l=1pa, 0db-1v/pa)
  • максимальный входной уровень (max input spl) – 110db
  • понижаемая чувствительность (reduced voltage sensitivity) – -3db
  • гнездо подключения (plug) – 3,5mm diameter stereo plug
  • количество каналов записи (sound track) – stereo
  • чувствительность, диапазон звуковых частот – 20-16000 hz
  • соотношение сигнал/шум (s/n ratio) – >=60db (f=1 khz, s.p.l.=1pa)
  • эквивалент уровня шума(equivalent noise level) – <=34 db
  • потребление тока (current consumption) – <=0,5ma
  • питание (power) – встроенное в светильник

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Арт. DAN-2645
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Микрофон направленный накамерный Saramonic Vmic Mini.

Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). 

5 490 ₽
В корзину

Видео

1 мая
1 мая
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера