YongNuo YN160 II 5500К осветитель светодиодный на 160 светодиодов с ДУ и микрофоном

Система крепления осветителя позволяет разместить его на горячем башмаке фото и видео камеры, стойке для осветителей, голове для вспышки или зонта, системе крепежа фотокамер RIG.
Осветитель оснащен светодиодным индикатором заряда батареи. Осветитель имеет функцию автоматической регулировки яркости лампы в зависимости от условий освещенности. Поставляемый в комплекте пульт ДУ дает возможность управлять яркостью и включением осветителя на расстоянии.
Характеристики осветителя:
- питание – 6 батарей АА (NiMH, щелочные элементы, литиевые элементы), или литий-ионные аккумуляторы Sony NP-F330,NP-F530/550/F570/F730/F750/F770/F930/F950/F960/F970, FH-30/40/50/60/70/90/100, FP-50/70/90, FM-50/55H/500H, QM71D/Qm91, Panasonic CGR-D16S/08S/28S/54S или их аналоги
- срок службы светодиодов, ч – 20000
- цветовая температура белого, К – 5500
- количество светодиодов – 160
- яркость максимальная, LM – 1280
- угол освещения, град. – 55
- мощность, W – 10
- время использования с момента полной зарядки, ч – 15
- размер осветителя, мм – 150x115x60
- вес, г – 500
Осветитель имеет встроенный стереомикрофон с широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью. Все это достигается благодаря встроенному усилителю и шумоподавлению.
Характеристики встроенного микрофона:
- тип микрофона – электретный конденсаторный
- направленность – одно-направленный (one way)
- динамический диапазон – >= 86 db
- чувствительность (sensitivity) – -42+-2дб (f=1khz,s.p.l=1pa, 0db-1v/pa)
- максимальный входной уровень (max input spl) – 110db
- понижаемая чувствительность (reduced voltage sensitivity) – -3db
- гнездо подключения (plug) – 3,5mm diameter stereo plug
- количество каналов записи (sound track) – stereo
- чувствительность, диапазон звуковых частот – 20-16000 hz
- соотношение сигнал/шум (s/n ratio) – >=60db (f=1 khz, s.p.l.=1pa)
- эквивалент уровня шума(equivalent noise level) – <=34 db
- потребление тока (current consumption) – <=0,5ma
- питание (power) – встроенное в светильник