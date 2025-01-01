images
Proaim
Артикул: NVF-1766

Proaim 360(R) 12V Battery – операторский свет для ведения видеосъемки вблизи. Свет отличается высокой яркостью и длительной службой ламп. Устройство не мерцает и не нагревается, что позволяет подносить его на расстояние максимальной близости к объекту съемки. Устройство работает как от АС адаптера, так и от аккумулятора.

Описание

Свет Proaim 360(R) 12V Battery достаточно яркий, но несмотря на это, не режет глаза, очень мягкий и создает приятную атмосферу.  Экономичен, потребляет мало электроэнергии, при этом срок службы ламп составляет более 50 000 часов. Имеется регулировка освещенности от 100% до 0 с минимальным сдвигом цветовой температуры.

Характеристики:

  • толщина, мм – 42
  • внутренний диаметр, мм – 103
  • внешний диаметр, мм – 200
  • максимальная высота, мм – 270
  • минимальная высота, мм – 200
  • высота установки камеры, мм – от 90 до 220
  • крепление на площадку при помощи винта 1/4
  • материал изготовления
    • внешняя часть осветительного устройства – алюминий
    • замки – высокопрочный пластик
  • вес, кг – 1,3

Особенности освещения:

  • операторский свет состоит из 360 белых светодиодов
  • цветовая температура – около 5600 (при использовании диммера – 4000-7200)
  • рабочая температура, град. С – -20 – +80
  • срок службы ламп, ч – более 50 000
  • угол освещения, град – 45
  • потребление энергии – 30W
  • отличается небольшим весом и портативностью
  • скобка для установки DSLR для регулировки высоты
  • расстояние – 36"
  • освещенность, Люкс – 1614

(LED360R)

Комплектация

  • Устройство, состоящее из 360 светодиодных ламп.
  • Площадка для установки камеры и скоба.
  • АС-адаптер с кабелем длиной 2,4 м.
  • Аккумулятор DC 12v с зарядным устройством.
  • Универсальный адаптер.

 

 

