Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Proaim 360(R) 12V Battery – операторский свет для ведения видеосъемки вблизи. Свет отличается высокой яркостью и длительной службой ламп. Устройство не мерцает и не нагревается, что позволяет подносить его на расстояние максимальной близости к объекту съемки. Устройство работает как от АС адаптера, так и от аккумулятора.
Свет Proaim 360(R) 12V Battery достаточно яркий, но несмотря на это, не режет глаза, очень мягкий и создает приятную атмосферу. Экономичен, потребляет мало электроэнергии, при этом срок службы ламп составляет более 50 000 часов. Имеется регулировка освещенности от 100% до 0 с минимальным сдвигом цветовой температуры.
Характеристики:
Особенности освещения:
(LED360R)
Wansen
Работай с цветом без бликов