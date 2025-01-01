Артикул: NVF-1766

Proaim 360(R) 12V Battery – операторский свет для ведения видеосъемки вблизи. Свет отличается высокой яркостью и длительной службой ламп. Устройство не мерцает и не нагревается, что позволяет подносить его на расстояние максимальной близости к объекту съемки. Устройство работает как от АС адаптера, так и от аккумулятора.