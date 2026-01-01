images
images
images
images
images
images
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый

Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый

Vaxis
Артикул: MTG-3669

Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Белый. Комплект из компактного приёмника и передатчика устанавливаемого на корпус камеры RED KOMODO. Имеет адаптер батареи V-mount для автономного питания. Система поддерживает трансляцию видео до 1080p/60Гц и 1080i/60Гц с задержкой всего в 0.08 с. 

Описание

Приёмник имеет выходы HDMI и SDI, что позволяет подключиться к аппаратуре с тем или иным стандартом. На корпусе предусмотрен дисплей для контроля рабочих параметров. Type-C вход служит для обновления прошивки, а также подключения внешнего питания.

Передатчик можно подключить к iOs гаджету для трансляции видео онлайн, что позволит превратить смартфон в операторский монитор.

Характеристики:

  • Передача сигнала 5G
  • Рабочая дистанция 183 м
  • Задержка 0.08с
  • Питание V-mount, Type-C
  • Частотный диапазон 5.1 — 5.9 ГГц
  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Видеоразъемы приёмника HDMI, BNC (3G-SDI)
  • Габариты приёмника 105 × 63.5 × 20 мм
  • Вес приёмника 130 г
  • Мощность передатчика 6.5 Вт
  • Видеоразъемы передатчика HDMI, BNC (3G-SDI/HD-SDI)
  • Габариты передатчика 96.5 × 74 × 50.4 мм
  • Вес передатчика 400 г
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Совместимость RED Komodo
  • Вес 891 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера