images
images
images
images
images
Vaxis ATOM 600 (TX + RX) видеосендер
Vaxis
Артикул: MTG-3665

Vaxis ATOM 600 (TX + RX) видеосендер.  Видеосендер обеспечивает передачу и прием видеосигнала без визуальных потерь с задержкой менее 80 мс. Передатчик и приемник оснащены ярким OLED-дисплеем и охлаждающим вентилятором, который можно включать и выключать для предотвращения нежелательного шума во время производства. 

Описание

Встроенная антенна с двумя резонаторами и поддержкой частот 2.4 и 5.8 ГГц обеспечивает более сильный сигнал и высокую скорость передачи данных с ультранизкой задержкой. Совместим со всеми устройствами экосистемы Atom с поддержкой функции Trigger Record. 

Гибкость работы с беспроводным видео на расстоянии до 150м позволяет операторам камер свободно перемещаться и создавать динамичные ракурсы съемки, всегда обеспечивая стабильный и надежный сигнал. 

Поддержка многоадресной рассылки обеспечивает мониторинг видео в реальном времени через Wi-Fi на двух ресиверах и трёх гаджетах через мобильное приложение (менее 80 мс). 

Независимо от того, снимаете ли вы в студии или постоянно находитесь в движении, вы можете рассчитывать на получение изображений высокой четкости с разрешением до 1080p@60 со 100% синхронизацией видео и звука.

Устройства могут питаться от сменных батарей NP-F и оснащены встроенными регулируемыми вентиляторами охлаждения. Разъем Type-C обеспечивает подключение для обновления прошивки и может использоваться в качестве питания 5В/2А. 

Характеристики:

  • Комплект видеосендера RX + TX
  • Передача сигнала 5G
  • Рабочая дистанция 150 м
  • Задержка 0.08с
  • Питание NP-F, Type-C
  • Особенности конструкции встроенный дисплей
  • Разрешение видео 1080p, 1080i, 720p
  • Мощность приёмника 3 Вт
  • Видеоразъемы приёмника HDMI
  • Габариты приёмника 91 × 63.5 × 26 мм
  • Вес приёмника 150 г
  • Мощность передатчика 5 Вт
  • Видеоразъемы передатчика HDMI
  • Габариты передатчика 91 × 63.5 × 26 мм
  • Вес передатчика 150 г
  • Вес 496 г

Комплектация

  • приёмник
  • передатчик
  • антенна (4шт)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера