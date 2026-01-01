Vaxis ATOM 600 (TX + RX) видеосендер. Видеосендер обеспечивает передачу и прием видеосигнала без визуальных потерь с задержкой менее 80 мс. Передатчик и приемник оснащены ярким OLED-дисплеем и охлаждающим вентилятором, который можно включать и выключать для предотвращения нежелательного шума во время производства.
Встроенная антенна с двумя резонаторами и поддержкой частот 2.4 и 5.8 ГГц обеспечивает более сильный сигнал и высокую скорость передачи данных с ультранизкой задержкой. Совместим со всеми устройствами экосистемы Atom с поддержкой функции Trigger Record.
Гибкость работы с беспроводным видео на расстоянии до 150м позволяет операторам камер свободно перемещаться и создавать динамичные ракурсы съемки, всегда обеспечивая стабильный и надежный сигнал.
Поддержка многоадресной рассылки обеспечивает мониторинг видео в реальном времени через Wi-Fi на двух ресиверах и трёх гаджетах через мобильное приложение (менее 80 мс).
Независимо от того, снимаете ли вы в студии или постоянно находитесь в движении, вы можете рассчитывать на получение изображений высокой четкости с разрешением до 1080p@60 со 100% синхронизацией видео и звука.
Устройства могут питаться от сменных батарей NP-F и оснащены встроенными регулируемыми вентиляторами охлаждения. Разъем Type-C обеспечивает подключение для обновления прошивки и может использоваться в качестве питания 5В/2А.
Характеристики:
