images
images
images
images
images
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

SmallRig
Артикул: OLE-2229

Универсальный алюминиевый держатель оснащен штативными винтами 1/4” с двух сторон держателя. Подвижные элементы бокируются поворотом ручки в центре держателя. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Предназначен для крепления аксессуаров на оборудовании.

Описание

Характеристики:

  • Общая длина держателя (включая адаптер «холодный башмак») 241 мм
  • Размеры 140 х 60 х 25 мм
  • Вес 225 гр. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера