SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

Универсальный алюминиевый держатель оснащен штативными винтами 1/4” с двух сторон держателя. Подвижные элементы бокируются поворотом ручки в центре держателя. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Предназначен для крепления аксессуаров на оборудовании.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter