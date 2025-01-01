Proaim Kit-6 CF комплект для видеооператоров

Артикул: NVF-1517

Proaim Kit-6 CF – в комплект входит наплечный риг, Follow Focus FF125, компендиум MB-600, клетка 6" и удобный для хранения и переноски кейс.

Работа с комплектом исключает физическую нагрузку, он равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.