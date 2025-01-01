images
Proaim Kit-6 CF комплект для видеооператоров

Proaim
Артикул: NVF-1517

Proaim Kit-6 CF – в комплект входит наплечный риг, Follow Focus FF125, компендиум MB-600, клетка 6" и удобный для хранения и переноски кейс.

Работа с комплектом исключает физическую нагрузку, он равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.

 

Описание

Характеристики:

  • стержни и основные детали изготовлены из анодированного алюминия
  • к каркасу прилагается главная ручка с мягкими рукоятками
  • удобно использовать с DSLR-камерами
  • подходит для стандартных 15-милиметровых аксессуаров
  • имеются телескопические рукоятки
  • легко устанавливать камеру на пластину для штатива
  • оснащение противовесами

Фоллоу фокус Proaim FF125:

  • регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
  • возможная регулировка высоты установки, мм – 40
  • диаметр привода, мм – 48
  • расстояние между рельсами, мм – 60
  • диаметр рельсов, мм – 15
  • внешний диаметр циферблата, мм – 75
  • вес привода, г – 30
  • вес фоллоу фокуса, г – 286

Технические характеристики каркаса Proaim 6c rig:

  • диаметр рельсовой опоры, мм – 15
  • материал стержней – углеродное волокно
  • длина стержней – 225 мм (4 шт.) и 450 мм (2 шт.)
  • материал каркаса – черный анодированный алюминий
  • материал остальных деталей – высококачественный пластик
  • высота каркаса – 6"
  • 15-миллиметровая телескопическая рукоятка
  • 15-миллиметровая скоба для использования без штатива

Технические характеристики компендиума MB-600:

  • соотношение сторон кадра – 4:3 и 16:9 (на выбор)
  • размер держателя фильтров – 4х4
  • компендиум крепится к 15-миллиметровой рельсовой системе при помощи центральной скобки
  • 5 переходных колец с внутренним диаметром: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм
  • внешний диаметр компендиума, мм – 95

Технические характеристики FF125 Follow Focus with Accessories:

  • размеры шестерен для фоллоу фокуса, мм – 55–65; 65–75; 75–85; 85– 95; 90–100; 100–110
  • углубление для шестерни, мм – 2,51
  • стандартный модуль – 0,8
  • количество переходных шестерней с зубьями – 107
  • диаметр винта, мм – 4

(K6CF)

Видео

