Proaim Kit-6 CF комплект для видеооператоров

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Kit-6 CF – в комплект входит наплечный риг, Follow Focus FF125, компендиум MB-600, клетка 6" и удобный для хранения и переноски кейс.
Работа с комплектом исключает физическую нагрузку, он равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.
Характеристики:
Фоллоу фокус Proaim FF125:
Технические характеристики каркаса Proaim 6c rig:
Технические характеристики компендиума MB-600:
Технические характеристики FF125 Follow Focus with Accessories:
(K6CF)
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов