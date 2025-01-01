Proaim Kit-3 комплект для видеооператоров

Описание

Комплект включает плечевой упор, фоллоу фокус и компендиум.

Компендиум MB-600 изготовлен из качественного высокопрочного материала, весит немного, что позволяет с легкостью устанавливать и отсоединять устройство вручную. Компендиум обеспечивает 100% защиту от нежелательных солнечных лучей и бликов. Два вращающихся фильтродержателя 4х4 позволяют использовать одновременно два фильтра. Компендиум Proaim MB-600 совместим как со стандартными, так и с широкоугольными объективами.

Фоллоу фокус V1 – невероятно эффективное устройство для профессионального использования, позволяющее избежать тряски камеры в процессе съемки.

Изготовлен из черного анодированного алюминия. Легкий по весу. Совместим с любыми DSLR- и видеокамерами. Фоллоу фокус крепится на 15-мм рельсовую основу. Делает работу с фокусом намного точнее и эффективнее. К нему прилагаются регулируемые рамки для крепления объектива любого диаметра, следовательно, приобретать их для каждого размера объектива уже не будет необходимостью.

Для плавных и точных движений устройство регулируется приводом, что делает его очень удобным во время съемки.

Плечевой упор Proaim – один из лучших плечевых упоров, представленных на рынке на сегодняшний день. Удобен в использовании. Можно устанавливать также и на 19-мм рельсовую систему. Рельсовая система регулируется по высоте. Таким образом, уровень высоты камеры зависит от используемых аксессуаров (фоллоу фокус, компендиум и т.д.) Рукоятки крепятся при помощи переходных шестерен с зубьями. Ручки также регулируются.

(DSLRKIT3)