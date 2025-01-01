Proaim Filmcity Sleek Cage BMC/4K клетка-каркас для установки камеры

Описание

Каркас оборудован удобной верхней ручкой с мягким противоскользящим покрытием. Высота ее регулируется. Площадка имеет отверстия для винта 1/4", что позволяет закрепить ее на штативе и стержни 15 мм для установки фоллоу фокуса или компендиума.

Скоба изготовлена из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'' и 3/8", что позволяет установить на нее микрофон, монитор, свет и т.д.

Технические характеристики: