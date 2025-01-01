Proaim Filmcity Sleek Cage BMC/4K клетка-каркас для установки камеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Filmcity Sleek Cage BMC/4K изготовлена из высокопрочного полиамида и идеально подходит для работы с DSLR/DSLM камерами. Клетка оснащена 20 отверстиями для винтов 1/4" и 16 для винтов 3/8". При желании можно закрепить дополнительные стержни. Скоба 15 мм находится на расстоянии 85 мм от объектива, крепится к каркасу при помощи адаптера для установки на штатив.
Каркас оборудован удобной верхней ручкой с мягким противоскользящим покрытием. Высота ее регулируется. Площадка имеет отверстия для винта 1/4", что позволяет закрепить ее на штативе и стержни 15 мм для установки фоллоу фокуса или компендиума.
Скоба изготовлена из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'' и 3/8", что позволяет установить на нее микрофон, монитор, свет и т.д.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen