Proaim Filmcity Sleek Cage BMC/4K клетка-каркас для установки камеры

Proaim
Артикул: OLE-0214

Proaim Filmcity Sleek Cage BMC/4K изготовлена из высокопрочного полиамида и идеально подходит для работы с DSLR/DSLM камерами. Клетка оснащена 20 отверстиями для винтов 1/4" и 16 для винтов 3/8". При желании можно закрепить дополнительные стержни. Скоба 15 мм находится на расстоянии 85 мм от объектива, крепится к каркасу при помощи адаптера для установки на штатив.

Описание

Каркас оборудован удобной верхней ручкой с мягким противоскользящим покрытием. Высота ее регулируется. Площадка имеет отверстия для винта 1/4", что позволяет закрепить ее на штативе и стержни 15 мм для установки фоллоу фокуса или компендиума.   

Скоба изготовлена из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'' и 3/8", что позволяет установить на нее микрофон, монитор, свет и т.д.   

Технические характеристики:

  • материал – высокопрочный анодированный алюминий 
  • отверстия для крепежных винтов – 1/4'' и 3/8'' 
  • стандартные стержни диаметром 15 мм с расстоянием 60 мм от оси до оси

Комплектация

  • Каркас для камеры BMC – 1 шт.
  • Верхняя ручка – 1 шт.
  • Тонкий замок 15 мм с адаптером – 1 шт.
  • Стержень длиной 300 мм с внутренней резьбой – 2 шт.

