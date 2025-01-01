images
Proaim Filmcity FC-FORT Cage клетка-каркас для установки камеры

Артикул: OLE-0213

Proaim Filmcity FC-FORT Cage представляет собой устойчивую платформу для установки камеры. Модель изготовлена из высокопрочного полиамида и идеально подходит для работы с DSLR/DSLM камерами. Клетка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8". 

Описание

Верхняя площадка клетки Proaim Filmcity FC-FORT Cage оборудована отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8" с внутренней резьбой (всего 40 отверстий). Это дает оператору возможность устанавливать дополнительное оборудование, например, монитор, микрофон, звукозаписывающие устройства, световое оборудование и т.д. Совместимо с камерами Canon 5D Mark II и III, 7D, 60D. 

Технические характеристики: 

  • размеры, см – 14,5X20,5
  • масса, кг – 1,10

Комплектация

  • Клетка для DSLR-камер с верхней ручкой – 1 шт. 

Полезные ссылки:

