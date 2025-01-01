Proaim Filmcity FC-FORT Cage клетка-каркас для установки камеры

Москва
Proaim Filmcity FC-FORT Cage представляет собой устойчивую платформу для установки камеры. Модель изготовлена из высокопрочного полиамида и идеально подходит для работы с DSLR/DSLM камерами. Клетка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8".
Верхняя площадка клетки Proaim Filmcity FC-FORT Cage оборудована отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8" с внутренней резьбой (всего 40 отверстий). Это дает оператору возможность устанавливать дополнительное оборудование, например, монитор, микрофон, звукозаписывающие устройства, световое оборудование и т.д. Совместимо с камерами Canon 5D Mark II и III, 7D, 60D.
