Proaim Filmcity FC-FORT Cage клетка-каркас для установки камеры

Артикул: OLE-0213

Proaim Filmcity FC-FORT Cage представляет собой устойчивую платформу для установки камеры. Модель изготовлена из высокопрочного полиамида и идеально подходит для работы с DSLR/DSLM камерами. Клетка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8".