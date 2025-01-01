Proaim Filmcity FC-105 FC105 комплект для стабилизации видео

images
Комплект стабилизации видео Filmcity FC-105 поможет вам получить идеальную картинку. Больше никакой тряски изображения, даже малейшие вибрации будут максимально сглажены, что делает этот комплект идеальным решением для ведения динамичной съемки. А специальный удобный эргономичный наплечник призван предотвратить усталость даже при продолжительной съемке.

Быстросъемная площадка обеспечивает удобное и быстрое присоединение/отсоединение устройств, при этом полностью исключается сбой настроек остального оборудования, установленного на риг. Рукоятки обеспечивают максимальный комфорт во время работы. 

Наплечник:

  • удобный, с мягкой прорезиненной подкладкой для минимального проскальзывания и максимального 
  • комфорта во время работы 
  • положение регулируется и фиксируется в нужной позиции 
  • помогает предотвратить появление физической усталости 
  • высокое качество исполнения 

При помощи 15-мм скобы можно с легкостью при необходимости установить дополнительные стержни. Изготовлена из легкого, очень прочного полиамида.  Устройство подойдет как новичкам и любителям, так и профессионалам. Каркас просто незаменим в тех случаях, когда нужно установить такое дополнительное оборудование, как компендиум или фоллоу фокус. Для этого он оборудован несколькими отверстиями для стандартных крепежных винтов 1/4" и 3/8”. Он очень легкий и компактный. Идеально подходит для работы с DSLR камерами. Верхняя ручка с мягким противоскользящим покрытием – еще одно преимущество этой модели каркаса модели для камеры. Устройство позволяет оператору с легкостью вести съемку с рук, при этом не ощущая физической усталости.  

Устройство отличается своей обновленной конструкцией, прочностью и надежностью. Основное преимущество этого кронштейна заключается в том, что монитор, установленный на него, абсолютно не мешает оператору осуществлять настройки остального оборудования. Для того, чтобы закрепить монитор на кронштейне не требуется никаких дополнительных винтов. Нужно просто поместить монитор на кронштейн и защелкнуть замки.  

Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения.  Компендиум также оборудован боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки. Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров.  Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки.  

Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.

Технические характеристики комплекта:

  • материал стержней – алюминий
  • длина стержней, мм  – 300 (3 шт.)
  • длина стержней, мм  – 150 (4 шт.)
  • диаметр стержней, мм  – 15
  • расстояние между стержнями, мм  – 60 (от оси до оси)
  • материал плечевого упора – высокопрочный полиамид
  • удобный наплечник с мягкой подкладкой с противоскользящим покрытием
  • ручки с мягким прорезиненным покрытием для прочного хвата
  • быстросъемная площадка с рычагом 
  • крепежные винты – 1/4" и 3/8"

Комплектация

  • Плечевой упор с каркасом для камеры – 1 шт.
  • Кронштейн для LCD монитора – 1 шт.
  • Противовес – 1 шт.
  • Компендиум FILMCITY MB-600 – 1 шт.  

Видео

