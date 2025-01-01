Proaim Filmcity FC-05 Adventure Kit BMC FC05 комплект для стабилизации видео

Описание

Рукоятки обеспечивает оператору максимальный комфорт во время даже самой продолжительной работы. Мягкое противоскользящее покрытие обеспечивает плотный захват. Положение регулируется из стороны в сторону, вверх, вниз и фиксируется в нужной позиции. Устройство помогает оператору прочно зафиксировать камеру и предотвратить тряску в кадре. Прямая скоба используется для центровки камеры. Ее можно установить на 15-мм рельсы (с расстоянием от оси до оси 60 мм) плечевого упора. Материал скобы: высокопрочный полиамид.

Площадка для установки аккумулятора совместима с более тяжелыми моделями аккумуляторов, что обеспечивает более длительную работу оборудования и дополнительный противовес.

Каркас Fimcity для камер BMC плотно прилегает к корпусу камеры. Он оборудован двумя отверстиями для винтов 1/4" и 16 – для винтов 3/8". Скоба 15 мм расположена на расстоянии 85 мм от объектива.

Алюминиевая скоба крепится к каркасу с помощью адаптера. Возможна регулировка ручки из стороны в сторону. Поставляется в комплекте с крепежным винтом и ключом для него.

Конструкция площадки для камеры обеспечивает плотное прилегание днища камеры. Крепится с помощью винтов 1/4". Оборудована 15-мм замком для установки на стержни соответствующего диаметра. Имеется площадка для установки всей конструкции на штатив. Материал площадки: сплав алюминия, нержавеющая сталь. Оборудована отверстиями для крепежных винтов (20 для 1/4" и 16 для 3/8")

Скоба каркаса изготовлена из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для винтов 1/4'' и 3/8", что позволяет установить такое дополнительное оборудование, как микрофон, свет, монитор.

Двойной привод фоллоу фокуса можно установить с левой и с правой стороны. Возможен монтаж профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8.

С помощью рычага можно регулировать горизонтальное положение фоллоу фокуса для его установки относительно объектива.

В комплект входят 6 шестерен диаметром от 55 мм до 110 мм. Эти шестерни позволяют использовать фоллоу фокус Proaim с объективами любых диаметров.

Технические характеристики:

позиционный индикатор

регулировка положения рукоятки привода, мм – 55

диаметр привода, мм – 40

крепится к 15-мм рельсовой системе с расстоянием между рельсами 60 мм от оси до оси

материал приводов – нейлон, ABS-пластик

регулировка циферблата, град. – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 90 мм (измеряется по белому цилиндру)

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 600

обеспечивает максимально точную фокусировку

прочная гибкая конструкция

привод с шагом, мм – 2,51

количество зубьев – 107

диаметр винта, м – 4

Компендиум Компендиум MB-600 оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от избыточного освещения и боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.

Компендиум оснащен двумя держателями фильтров 10x10 см. Идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки.

Устройство регулировки позволяет закрепить компендиум на 15-мм рельсовой системе. Материал изготовления – металл. Оборудован механизмом быстрой фиксации. Компендиум подходит к объективам любого размера и диаметра. Имеет надежную, прочную конструкцию, прост в работе. Максимальная высота установки 45 мм. Положение боковых шторок и козырька регулируется, при необходимости их можно с легкостью отсоединить.