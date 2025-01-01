Москва
Proaim Filmcity FC-03 – комплект оборудования, который дает возможность надежно зафиксировать камеру даже во время самой динамичной съемки. Его отличает высочайшее качество сборки и функциональность. Конструкция продумана до мелочей и, несмотря на кажущуюся сложность, в использовании он очень прост, а сборка занимает считанные минуты и не требует применения дополнительных инструментов.
Proaim Filmcity FC-03 имеет универсальный гибкий плечевой риг для DSLR-камер, а его площадка для камеры совместима с широким рядом современных DV, HDV и DSLR моделей. Прочная фиксация камеры предотвращает появление дрожания даже во время самой динамичной съемки. Комфорт во время работы обеспечивается удобным наплечником с мягкой подкладкой из противоскользящего материала и равномерным распределением веса оборудования по корпусу оператора.
Модель дает возможность установки практически любого дополнительного оборудования, будь то фоллоу фокус или компендиум.
Характеристики:
Система оснащена быстросъемной площадкой, которая позволяет не только оперативно установить камеру, но и обеспечивает прочную и надежную ее фиксацию на штативе. За счет рукоятей с мягким противоскользящим покрытием возможно осуществить удобный хват и обеспечить себе максимальный комфорт во время работы. Наплечник присоединен к стандартным 15-мм стержням и оборудован мягкой подкладкой с противоскользящим покрытием. Точная балансировка рига обеспечивается правильно установленным противовесом, он также помогает распределить вес оборудования по телу оператора равномерно.
Конструкция верхней ручки позволяет оператору производить съемку с рук, при этом совершенно не ощущая напряжения или усталости в руках.
Скобы с откидным механизмом для каркаса выполнены из прочного и легкого полиамида. Совместимы с DV/HDV/DSLR камерами.
Компендиум поставляется с масками форматов 4:3 и 16:9, что позволяет использовать его как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Маски с легкостью монтируются и демонтируются с помощью четырех небольших винтов. Компендиум данной модели имеет удлиненный козырек для более эффективной защиты от прямых солнечных лучей. Помогает предотвратить засвечивание кадра. Высота установки боковых шторок компендиума регулируется и прочно фиксируется.
Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см, которые идеально подходят для поляризаторов и квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет установить или снять квадратный фильтр, не сбив настроек микрофона или вспышки.
В комплекте поставляются кольца следующих внутренних диаметров: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм и 54 мм. Внешний диаметр компендиума: 95 мм. Для камеры Sony PMW-EX1 необходимо отдельно приобрести адаптер 95-77 мм.
Правый и левый приводы позволяют работать с объективами больших диаметров, используются с фоллоу фокусом со стандартным модулем 0,8. Регулировать положение фоллоу фокуса по горизонтали для наиболее точного его сопоставления с объективом позволяет рычаг. Гибкие шестерни (комплект из 6 шт.) обеспечивают точную регулировку работы фоллоу фокуса. Позволяют работать с объективами любых соответствующих диаметров. Используются с фоллоу фокусом со стандартным модулем 0,8.
Характеристики фоллоу фокуса Х1:
Рычаг для регулировки скорости работы фоллоу фокуса изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия, наконечник – из нержавеющей стали.
Съемная скоба Filmcity, поставляемая в данном комплекте, подходит для работы с широким рядом современных моделей HD-видеокамер. Верхняя часть скобы плоская с легкостью крепится к любому стедикаму, что позволяет вести съемку с нижнего ракурса. Скоба имеет дополнительные отверстия для крепежных винтов, на ней можно закрепить практически любое дополнительное оборудование, например, монитор.
