Proaim Filmcity FC-03 комплект

Описание

Proaim Filmcity FC-03 имеет универсальный гибкий плечевой риг для DSLR-камер, а его площадка для камеры совместима с широким рядом современных DV, HDV и DSLR моделей. Прочная фиксация камеры предотвращает появление дрожания даже во время самой динамичной съемки. Комфорт во время работы обеспечивается удобным наплечником с мягкой подкладкой из противоскользящего материала и равномерным распределением веса оборудования по корпусу оператора.

Модель дает возможность установки практически любого дополнительного оборудования, будь то фоллоу фокус или компендиум.

Характеристики:

материал стержневой опоры – алюминий

диаметр стержней, мм – 15

расстояние между стержнями от оси до оси, мм – 60

материал наплечника – высокопрочный полиамид

быстросъемная площадка – оснащена индикатором уровня

крепление камеры – стандартные винты 1/4" и 3/8"

крепление на штатив – стандартные винты 1/4"

Система оснащена быстросъемной площадкой, которая позволяет не только оперативно установить камеру, но и обеспечивает прочную и надежную ее фиксацию на штативе. За счет рукоятей с мягким противоскользящим покрытием возможно осуществить удобный хват и обеспечить себе максимальный комфорт во время работы. Наплечник присоединен к стандартным 15-мм стержням и оборудован мягкой подкладкой с противоскользящим покрытием. Точная балансировка рига обеспечивается правильно установленным противовесом, он также помогает распределить вес оборудования по телу оператора равномерно.

Конструкция верхней ручки позволяет оператору производить съемку с рук, при этом совершенно не ощущая напряжения или усталости в руках.

Скобы с откидным механизмом для каркаса выполнены из прочного и легкого полиамида. Совместимы с DV/HDV/DSLR камерами.

Компендиум поставляется с масками форматов 4:3 и 16:9, что позволяет использовать его как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Маски с легкостью монтируются и демонтируются с помощью четырех небольших винтов. Компендиум данной модели имеет удлиненный козырек для более эффективной защиты от прямых солнечных лучей. Помогает предотвратить засвечивание кадра. Высота установки боковых шторок компендиума регулируется и прочно фиксируется.

Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см, которые идеально подходят для поляризаторов и квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет установить или снять квадратный фильтр, не сбив настроек микрофона или вспышки.

В комплекте поставляются кольца следующих внутренних диаметров: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм и 54 мм. Внешний диаметр компендиума: 95 мм. Для камеры Sony PMW-EX1 необходимо отдельно приобрести адаптер 95-77 мм.

Правый и левый приводы позволяют работать с объективами больших диаметров, используются с фоллоу фокусом со стандартным модулем 0,8. Регулировать положение фоллоу фокуса по горизонтали для наиболее точного его сопоставления с объективом позволяет рычаг. Гибкие шестерни (комплект из 6 шт.) обеспечивают точную регулировку работы фоллоу фокуса. Позволяют работать с объективами любых соответствующих диаметров. Используются с фоллоу фокусом со стандартным модулем 0,8.

Характеристики фоллоу фокуса Х1:

расстояние между приводами, мм – 55

диаметр привода, мм – 40

устанавливается стандартные стержни диаметром, мм – 15 с расстоянием 60 мм от оси до оси

материал приводов – нейлон и ABS-пластик

вращение циферблата, град – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по внешнему белому цилиндру)

масса привода, г – 30

масса фоллоу фокуса, г – 600

шаг привода, мм – 2,51

количество зубьев шестерни – 107

диаметр винта, мм – 4

Рычаг для регулировки скорости работы фоллоу фокуса изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия, наконечник – из нержавеющей стали.

Съемная скоба Filmcity, поставляемая в данном комплекте, подходит для работы с широким рядом современных моделей HD-видеокамер. Верхняя часть скобы плоская с легкостью крепится к любому стедикаму, что позволяет вести съемку с нижнего ракурса. Скоба имеет дополнительные отверстия для крепежных винтов, на ней можно закрепить практически любое дополнительное оборудование, например, монитор.