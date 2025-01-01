Proaim Filmcity FC-03-BL (FC03BL) комплект для стабилизации видео

Описание

Быстросъемная площадка не только позволяет быстро установить камеру, но и обеспечивает прочное и надежное крепление на штативе. Это помогает избежать столь нежелательной тряски в кадре, что особенно важно при динамичной съемке.

Рукоятки с мягким противоскользящим покрытием обеспечивают прочный хват и максимальный комфорт во время работы.

Наплечник крепится к стандартным 15-мм стержням. Оборудован мягкой подкладкой с противоскользящим покрытием.

Правильно установленный противовес обеспечивает наиболее точную балансировку рига, делая его удобным и легким в управлении. Он также помогает равномерно распределить вес всего оборудования по корпусу оператора.

Этот аксессуар незаменим для тех пользователей DSLR-камер, которые предпочитают устанавливать ее ближе к глазам. Прямая скоба крепится к стержневой опоре рига в 15-мм с расстоянием 60 мм между стержнями, используется для центровки камеры. Скоба изготовлена из высокопрочного полиамида.

Каркас для DSLR-камеры изготовлен из высокопрочного и легкого материала, оборудован откидным механизмом из пластика. Совместим с DV/HDV/DSLR камерами. Верхнюю ручку можно установить справа и слева. Материал изготовления стержневой опоры – алюминий. Вес каркаса для камеры 1 кг.

Конструкция верхней ручки позволяет оператору вести съемку с рук, без ощущения напряжения в руках или усталости на протяжении длительного времени.

Скобы 9" для каркаса с откидным механизмом изготовлены из прочного и легкого полиамида.

Компендиум Filmcity MB-600 поставляется с масками форматов 4:3 и 16:9, что позволяет использовать его как со стандартными, так и с широкоугольными объективами. Маски с легкостью крепятся при помощи четырех небольших винтов, при необходимости их можно также легко снять.

Компендиум этой модели оборудован удлиненным козырьком для эффективной защиты от попадания прямых солнечных лучей в объектив. Помогает предотвратить засвечивание кадра.

Высота установки боковых шторок компендиума регулируется и прочно фиксируется. Компендиум оборудован двумя фильтродержателями 10x10 см, которые идеально подходят для поляризаторов и квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет установить или снять квадратный фильтр, не сбив настроек микрофона или вспышки.

В комплекте поставляются кольца следующих диаметров (внутренних): 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм и 54 мм. Внешний диаметр компендиума – 95 мм. Для камеры Sony PMW-EX1 дополнительно поставляется адаптер 95–77 мм.

Фоллоу фокус X1 оснащен позиционным индикатором, который можно разместить в любом месте. Белый диск, светящийся в темноте, позволяет вести съемку в темное время суток или при неярком освещении.

Технические характеристики фоллоу фокуса Х1:

наличие магнитного позиционного диска

расстояние между приводами, мм – 55

диаметр привода, мм – 40

материал приводов – нейлон и ABS-пластик

вращение циферблата, град. – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по внешнему белому цилиндру)

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 600

шаг привода, мм – 2,51

количество зубьев шестерни – 107

диаметр винта, мм – 4

Правый и левый приводы позволяют работать с объективами больших диаметров, используются с фоллоу фокусом со стандартным модулем 0,8. Рычаг для регулировки положения фоллоу фокуса позволяет регулировать его по горизонтали для наиболее точного сопоставления с объективом. Комплект из 6 шестерен помогают обеспечить более точную регулировку работы фоллоу фокуса. Позволяют работать с объективами любых соответствующих диаметров. Рычаг изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия, наконечник – из нержавеющей стали.

Технические характеристики комплекта для стабилизации видео Proaim Filmcity FC-03-BL (FC03BL):