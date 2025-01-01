images
Proaim Filmcity F-23-N F23N комплект для стабилизации видео

Proaim Filmcity F-23-N F23N комплект для стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0194

Комплект Filmcity F-23-N F23N прекрасно подойдет для длительных съемок в любых условиях: легкая, прочная и надежная конструкция обеспечивает четкое изображение, предотвращает даже малейшие тряски и вибрации. Составляющие комплекта выполнены из алюминия. Комплект подходит для работы с DSLR-камерами. 

Описание

Плечевой риг этой модели обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Состоит из пары рукояток, универсальной быстросъемной площадки для камеры и наплечника, который равномерно распределяет вес всего оборудования по корпусу оператора, тем самым позволяет работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости. Положение рукояток регулируется и прочно фиксируется в удобной позиции. Универсальная быстросъемная площадка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8", совместима с широким рядом современных моделей DV, HDV и DSLR камер.

Удобная мягкая рукоятка стедикама с противоскользящим покрытием обеспечивает оператору прочный хват во время даже самой продолжительной съемки. Положение рукоятки регулируется и надежно фиксируется в нужной позиции. Камера крепится к площадке при помощи стандартных винтов 1/4" и 3/8". Это очень удобно, так как позволяет регулировать положение камеры как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. 

Наплечник изготовлен из высокопрочного дышащего материала, который обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. 

Особенности:

  • быстросъемная площадка оснащена замком быстрого присоединения/отсоединения и крепежом для установки рига на штатив 
  • алюминиевые стержни длиной 300 мм
  • рукоятки, наплечник, стержни и замки изготовлены из высокопрочного материала 

Компендиум МВ-600  оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от избыточного освещения. Модель оснащена также  боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки. Два фильтродержателя 10,1x10,1 см идеально подходят для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки.  Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.

Характеристики:

  • совместим с объективами разных диаметров и размеров 
  • козырек и боковые шторки снимаются, что очень удобно при транспортировке оборудования  
  • изготовлен из высокопрочного легкого материала 
  • прост в работе, установка занимает считанные минуты 
  • максимальная высота установки компендиума – 45 мм, что делает его совместимым с объективом любого диаметра 
  • положение козырька и боковых шторок регулируется и фиксируется под нужным углом 

Фоллоу фокус X1 создан фирмой Proaim в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/ DSLR камер. DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, этот факт обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус. 

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. В комплекте с фоллоу фокусом поставляются 6 шестерен различного диаметра, которые подходят ко всем стандартным объективам. 

Технические характеристики комплекта для стабилизации видео Proaim Filmcity F-23-N:

  • позиционный диск – есть
  • регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
  • диаметр привода, мм –  40
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60
  • диаметр рельс, мм – 15
  • материал приводов – нейлон, ABS-пластик 
  • регулировка циферблата – 360 град.
  • внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по белому цилиндру)
  • вес привода, г – 30
  • вес фоллоу фокуса, г – 600
  • количество зубьев – 107
  • диаметр винта для крепления, мм – 4
  • прочный и гибкий механизм
  • совместим с большинством объективов со стандартным приводом.

Приводы взаимозаменяемы. Поставляется с привод с шагом 0,8/2,51 мм.

Комплектация

  • Плечевой упор – 1 шт.
  • Компендиум модели МВ-600 – 1 шт.
  • Proaim Follow Focus X1 – 1 шт.
  • Набор шестерен – 1 шт.
  • Ремень зубчатого типа – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера