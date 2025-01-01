Proaim Filmcity F-23-N F23N комплект для стабилизации видео

Описание

Плечевой риг этой модели обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Состоит из пары рукояток, универсальной быстросъемной площадки для камеры и наплечника, который равномерно распределяет вес всего оборудования по корпусу оператора, тем самым позволяет работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости. Положение рукояток регулируется и прочно фиксируется в удобной позиции. Универсальная быстросъемная площадка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8", совместима с широким рядом современных моделей DV, HDV и DSLR камер.

Удобная мягкая рукоятка стедикама с противоскользящим покрытием обеспечивает оператору прочный хват во время даже самой продолжительной съемки. Положение рукоятки регулируется и надежно фиксируется в нужной позиции. Камера крепится к площадке при помощи стандартных винтов 1/4" и 3/8". Это очень удобно, так как позволяет регулировать положение камеры как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

Наплечник изготовлен из высокопрочного дышащего материала, который обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы.

Особенности:

быстросъемная площадка оснащена замком быстрого присоединения/отсоединения и крепежом для установки рига на штатив

алюминиевые стержни длиной 300 мм

рукоятки, наплечник, стержни и замки изготовлены из высокопрочного материала

Компендиум МВ-600 оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от избыточного освещения. Модель оснащена также боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки. Два фильтродержателя 10,1x10,1 см идеально подходят для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.

Характеристики:

совместим с объективами разных диаметров и размеров

козырек и боковые шторки снимаются, что очень удобно при транспортировке оборудования

изготовлен из высокопрочного легкого материала

прост в работе, установка занимает считанные минуты

максимальная высота установки компендиума – 45 мм, что делает его совместимым с объективом любого диаметра

положение козырька и боковых шторок регулируется и фиксируется под нужным углом

Фоллоу фокус X1 создан фирмой Proaim в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/ DSLR камер. DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, этот факт обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус.

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. В комплекте с фоллоу фокусом поставляются 6 шестерен различного диаметра, которые подходят ко всем стандартным объективам.

Технические характеристики комплекта для стабилизации видео Proaim Filmcity F-23-N:

позиционный диск – есть

регулировка положения рукоятки привода, мм – 55

диаметр привода, мм – 40

расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60

диаметр рельс, мм – 15

материал приводов – нейлон, ABS-пластик

регулировка циферблата – 360 град.

внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по белому цилиндру)

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 600

количество зубьев – 107

диаметр винта для крепления, мм – 4

прочный и гибкий механизм

совместим с большинством объективов со стандартным приводом.

Приводы взаимозаменяемы. Поставляется с привод с шагом 0,8/2,51 мм.