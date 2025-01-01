Proaim Filmcity F-23-N F23N комплект для стабилизации видео

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Filmcity F-23-N F23N прекрасно подойдет для длительных съемок в любых условиях: легкая, прочная и надежная конструкция обеспечивает четкое изображение, предотвращает даже малейшие тряски и вибрации. Составляющие комплекта выполнены из алюминия. Комплект подходит для работы с DSLR-камерами.
Плечевой риг этой модели обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Состоит из пары рукояток, универсальной быстросъемной площадки для камеры и наплечника, который равномерно распределяет вес всего оборудования по корпусу оператора, тем самым позволяет работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости. Положение рукояток регулируется и прочно фиксируется в удобной позиции. Универсальная быстросъемная площадка оснащена отверстиями для крепежей 1/4" и 3/8", совместима с широким рядом современных моделей DV, HDV и DSLR камер.
Удобная мягкая рукоятка стедикама с противоскользящим покрытием обеспечивает оператору прочный хват во время даже самой продолжительной съемки. Положение рукоятки регулируется и надежно фиксируется в нужной позиции. Камера крепится к площадке при помощи стандартных винтов 1/4" и 3/8". Это очень удобно, так как позволяет регулировать положение камеры как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
Наплечник изготовлен из высокопрочного дышащего материала, который обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы.
Особенности:
Компендиум МВ-600 оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от избыточного освещения. Модель оснащена также боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки. Два фильтродержателя 10,1x10,1 см идеально подходят для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.
Характеристики:
Фоллоу фокус X1 создан фирмой Proaim в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/ DSLR камер. DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, этот факт обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус.
Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. В комплекте с фоллоу фокусом поставляются 6 шестерен различного диаметра, которые подходят ко всем стандартным объективам.
Технические характеристики комплекта для стабилизации видео Proaim Filmcity F-23-N:
Приводы взаимозаменяемы. Поставляется с привод с шагом 0,8/2,51 мм.
