Proaim Camtree Steady-1 (112744) плечевой риг

Proaim Camtree Steady-1 (112744) плечевой риг

Proaim
Артикул: OLE-0191

Плечевой риг Proaim Camtree Steady-1 (112744) отличается своей функциональностью. Понравится, как новичку или любителю, так и профессионалу. Риг изготовлен из высокопрочного легковесного алюминия. Рукоятки устройства очень удобные, покрыты мягким пенорезинным материалом. Обеспечивает отличную фиксацию и комфорт во время работы, совместим со всеми DV/HDV/DSLR камерами весом не более 6 кг.  

Описание

Устройство оборудовано верхней ручкой, которая не только позволяет переносить риг с места на место, но также позволяет вести съемку из нижнего ракурса.  На риг можно установить такие устройства, как компендиум, фоллоу фокус, LCD-монитор, световое оборудование и другие аксессуары. Помимо этого, на риг можно установить и аккумулятор, который, кроме своей функции, будет выполнять функцию балансировки.  

Данная модель плечевого рига – одна из самых портативных среди аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке.Особенности: 

  • в комплекте с ригом поставляется пластина, при помощи которой его можно закрепить на штативе 
  • высота установки камеры регулируется при помощи дополнительных планок, которые поставляются в комплекте с ригом  
  • все составляющие рига могут крепиться на стандартную 15-миллиметровую рельсовую систему
  • риг оснащен быстросъемной площадкой
  • небольшой вес, портативность устройства делают его удобным для транспортировки 
  • положение рукояток регулируется

Технические характеристики:

  • материал рельса – алюминий
  • материал ручек – алюминий
  • материал рукояток – мягкий пенорезинный материал 
  • материал быстросъемной площадки – металл 
  • диаметр рельса, мм – 15
  • длина длинных рельс, мм – 300
  • длина коротких рельс, мм – 150
  • расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 60
  • крепежные винты для камеры – 1/4" и 3/8"
  • винты для крепления рига на штатив – 1/4" и 3/8"

