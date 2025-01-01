Proaim Camtree Steady-1 (112744) плечевой риг

Описание

Устройство оборудовано верхней ручкой, которая не только позволяет переносить риг с места на место, но также позволяет вести съемку из нижнего ракурса. На риг можно установить такие устройства, как компендиум, фоллоу фокус, LCD-монитор, световое оборудование и другие аксессуары. Помимо этого, на риг можно установить и аккумулятор, который, кроме своей функции, будет выполнять функцию балансировки.

Данная модель плечевого рига – одна из самых портативных среди аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке.Особенности:

в комплекте с ригом поставляется пластина, при помощи которой его можно закрепить на штативе

высота установки камеры регулируется при помощи дополнительных планок, которые поставляются в комплекте с ригом

все составляющие рига могут крепиться на стандартную 15-миллиметровую рельсовую систему

риг оснащен быстросъемной площадкой

небольшой вес, портативность устройства делают его удобным для транспортировки

положение рукояток регулируется

Технические характеристики: