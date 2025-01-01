Proaim Camtree Kit-3(R) комплект оборудования для видеооператоров

Описание

Наплечник обеспечивает комфорт во время съемки, позволяя оператору работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости, тем самым помогая предотвратить нежелательное дрожание и вибрацию в кадре.

Быстросъемная площадка позволяет с легкостью присоединять или демонтировать камеру. Площадка оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что очень удобно, так как это делает площадку совместимой с широким рядом моделей видеокамер.

Телескопические рукоятки плечевого рига крепятся к стандартной 15-миллиметровой рельсовой системе. Их положение регулируется и прочно фиксируется. Позволяют оператору прочно держать риг на плечах.

Фоллоу фокус Camtree совместим с большинством объективов со стандартным приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8).

Все составляющие комплекте крепятся на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм между рельсами (от оси до оси).

Ремень для регулировки скорости изготовлен из черного анодированного алюминия, длина составляет 4,5", размер порта – 12х12 мм.

Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения и боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.

В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.