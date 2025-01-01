images
Proaim Camtree Kit-3(R) комплект оборудования для видеооператоров

Proaim Camtree Kit-3(R) комплект оборудования для видеооператоров

Proaim
Артикул: NVF-1534

Proaim Camtree Kit-3(R) – комплект предназначен для работы как начинающих видеооператоров, так и для профессионалов. Оснащен надежной платформой для фиксации камеры. Работа с комплектом исключает физическую нагрузку, он равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.

 

Описание

Наплечник обеспечивает комфорт во время съемки, позволяя оператору работать на протяжении длительного времени, не ощущая физической усталости, тем самым помогая предотвратить нежелательное дрожание и вибрацию в кадре.

Быстросъемная площадка позволяет с легкостью присоединять или демонтировать камеру. Площадка оснащена отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что очень удобно, так как это делает площадку совместимой с широким рядом моделей видеокамер. 
 
Телескопические рукоятки плечевого рига крепятся к стандартной 15-миллиметровой рельсовой системе. Их положение регулируется и прочно фиксируется. Позволяют оператору прочно держать риг на плечах. 
 
Фоллоу фокус Camtree совместим с большинством объективов со стандартным приводом (использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8).
 
Все составляющие комплекте крепятся на 15-мм рельсовую систему с расстоянием 60 мм между рельсами (от оси до оси). 
 
Ремень для регулировки скорости изготовлен из черного анодированного алюминия, длина составляет 4,5", размер порта – 12х12 мм.
Компендиум оборудован удлиненным верхним козырьком, который обеспечивает дополнительную защита от избыточного освещения и боковыми шторками, высота установки которых регулируется и фиксируется при помощи механизма блокировки.
 
В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.
 
Высота установки компендиума с легкостью регулируется. Оснащен механизмом блокировки, устанавливается на стандартную 15-мм рельсовую систему.

Комплектация

  • Плечевой риг Camtree.
  • Компендиум Camtree Camshade Mattebox с козырьком и боковыми шторками.
  • Фоллоу фокус Camtree с ремнем для регулировки скорости.
  • Чехол для проводов.

(CKIT3R)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 244MINI шарнирный кронштейн
Арт. OLE-0707
Manfrotto 244MINI шарнирный кронштейн
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.

21 090 ₽
В корзину

Видео

Семей Томацу
Семей Томацу
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера