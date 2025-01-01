Proaim Camtree Kit-201 комплект оборудования для видеооператоров

Описание

Компендиум, который поставляется в данном комплекте, предотвращает попадание излишнего количества света в объектив, таким образом предотвращается засветка изображения.

Совместим с широким рядом моделей современных DSLR/DV/HDV камер. Имеются рукоятки с мягким противоскользящим покрытием и удобный наплечник для продолжительной комфортной работы. Можно вести съемку как с рук или плеч, так и установить риг на штатив. Риг изготовлен из высокопрочного алюминия.

Характеристики:

прямая скоба 15 мм позволяет центрировать камеру

риг с легкостью устанавливается на штатив, пластина поставляется в комплекте

диаметр рельс плечевого рига составляет 15 мм

встроенный фильтродержатель 4x4 дюйма

диаметр передней части компендиума, мм – 105

высота установки передней части регулируется

положение боковых шторок и козырька компендиума регулируется и фиксируется

компендиум крепится к 15-миллиметровой рельсовой системе

при необходимости козырек и боковые шторки снимаются

в комплекте с компендиумом поставляются мягкие переходные кольца разных диаметров для работы с разными объективами

Плечевой риг b3 обеспечивает прочную и надежную фиксацию камеры во время съемок, предотвращая появление нежелательной тряски и вибрации в кадре. Конструкция рукояток позволяет оператору прочно держать риг в руках. Можно установить и зафиксировать под любым необходимым углом, рукоятки оборудованы двойным замком для крепления к 15-мм рельсовой системе.

Монтажная площадка с замком быстрого присоединения/демонтажа позволяет быстро и легко устанавливать камеру. В тоже время площадка обеспечивает надежное крепление рига на штатив. Плечевой риг фиксируется с помощью винтов 1/4" или 3/8".

Противовес обеспечивает точную балансировку оборудования на плечах у оператора, что позволяет работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости.

15-миллиметровая рельсовая система этого плечевого рига для DSLR камер отличается высокой прочностью, изготовлена из алюминия.

Прямая скоба (15 мм) используется для центрирования камеры. Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Материал скобы – алюминий.

Клетка для камеры 9" состоит из 15-миллиметровых держателей стержней, верхней ручки с мягким прорезиненным покрытием и скоб из черного анодированного алюминия. Клетку особенно удобно использовать с камерами, не оборудованными ручками.Фоллоу фокус отличается высоким качеством конструкции. Позволяет вести плавную съемку, не прокручивает назад во время работы.

Технические характеристики фоллоу фокуса:

оснащен надежной системой блокировки

материал приводов – металл

устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси)

диаметр привода, мм – 48

вес фоллоу фокуса, г – 480

Конструкция системы блокировки позволяет легко и быстро устанавливать и демонтировать фоллоу фокус с рельсовой системы, не сбивая настроек другого установленного на риг оборудования. Чтобы закрепить фоллоу фокус, нужно ослабить горизонтальный замок, затем установить на рельсы и нажать до щелчка. Фоллоу фокус Camtree X5 совместим практически со всеми объективами. Шаг привода – 0,8/32 мм. Оборудован коробкой передач. Приводы делают движение фоллоу фокуса плавным, без рывков. Не прокручивается назад.

Рукоятка для регулировки скорости фоллоу фокуса:

материал изготовления – черный анодированный алюминий

длина – 4,5 дюйма

размер порта, мм – 12х12

Козырек обеспечивает защиту кадра от засвечивания. Шторки крепятся к компендиуму при помощи петель. При необходимости шторки можно снять. Положение шторок регулируется и фиксируется в нужной позиции.

В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.

Регулировка необходима для настройки уровня высоты камеры и компендиума и осуществляется с помощью ключа.

Заслон изготовлен из ткани черного цвета. Для полной блокировки попадания света в объектив нужно обернуть его вокруг объектива.

В комплект входит кейс для хранения и транспортировки оборудования. Внутри кейса мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений во время транспортировки. Оборудован удобными ручками.