images
Proaim Camtree Kit-201 комплект оборудования для видеооператоров

Proaim Camtree Kit-201 комплект оборудования для видеооператоров

Proaim
Артикул: NVF-1537

Proaim Camtree Kit-201 – с данным комплектом возможна плавная съемка. Облегченная конструкция позволяет оператору работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости. Комплект равномерно распределяет вес устройств. Все необходимое оборудование можно установить во время работы, не сбивая настроек камеры.

Описание

Компендиум, который поставляется в данном комплекте, предотвращает попадание излишнего количества света в объектив, таким образом предотвращается засветка изображения.

Совместим с широким рядом моделей современных DSLR/DV/HDV камер. Имеются рукоятки с мягким противоскользящим покрытием и удобный наплечник для продолжительной комфортной работы. Можно вести съемку как с рук или плеч, так и установить риг на штатив. Риг изготовлен из высокопрочного алюминия.
 
Характеристики:
  • прямая скоба 15 мм позволяет центрировать камеру
  • риг с легкостью устанавливается на штатив, пластина поставляется в комплекте
  • диаметр рельс плечевого рига составляет 15 мм
  • встроенный фильтродержатель 4x4 дюйма
  • диаметр передней части компендиума, мм – 105
  • высота установки передней части регулируется
  • положение боковых шторок и козырька компендиума регулируется и фиксируется
  • компендиум крепится к 15-миллиметровой рельсовой системе
  • при необходимости козырек и боковые шторки снимаются
  • в комплекте с компендиумом поставляются мягкие переходные кольца разных диаметров для работы с разными объективами 
Плечевой риг b3 обеспечивает прочную и надежную фиксацию камеры во время съемок, предотвращая появление нежелательной тряски и вибрации в кадре. Конструкция рукояток позволяет оператору прочно держать риг в руках. Можно установить и зафиксировать под любым необходимым углом, рукоятки оборудованы двойным замком для крепления к 15-мм рельсовой системе.
 
Монтажная площадка с замком быстрого присоединения/демонтажа позволяет быстро и легко устанавливать камеру. В тоже время площадка обеспечивает надежное крепление рига на штатив. Плечевой риг фиксируется с помощью винтов 1/4" или 3/8".
 
Противовес обеспечивает точную балансировку оборудования на плечах у оператора, что позволяет работать на протяжении длительного времени без ощущения физической усталости.
 
15-миллиметровая рельсовая система этого плечевого рига для DSLR камер отличается высокой прочностью, изготовлена из алюминия. 
Прямая скоба (15 мм) используется для центрирования камеры. Устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Материал скобы – алюминий.
 
Клетка для камеры 9" состоит из 15-миллиметровых держателей стержней, верхней ручки с мягким прорезиненным покрытием и скоб из черного анодированного алюминия. Клетку особенно удобно использовать с камерами, не оборудованными ручками.Фоллоу фокус отличается высоким качеством конструкции. Позволяет вести плавную съемку, не прокручивает назад во время работы.
 
Технические характеристики фоллоу фокуса: 
  • оснащен надежной системой блокировки
  • материал приводов – металл
  • устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую систему с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси)
  • диаметр привода, мм – 48
  • вес фоллоу фокуса, г – 480
Конструкция системы блокировки позволяет легко и быстро устанавливать и демонтировать фоллоу фокус с рельсовой системы, не сбивая настроек другого установленного на риг оборудования. Чтобы закрепить фоллоу фокус, нужно ослабить горизонтальный замок, затем установить на рельсы и нажать до щелчка. Фоллоу фокус Camtree X5 совместим практически со всеми объективами. Шаг привода – 0,8/32 мм. Оборудован коробкой передач. Приводы делают движение фоллоу фокуса плавным, без рывков. Не прокручивается назад. 
 
Рукоятка для регулировки скорости фоллоу фокуса: 
  • материал изготовления – черный анодированный алюминий
  • длина – 4,5 дюйма
  • размер порта, мм – 12х12
Козырек обеспечивает защиту кадра от засвечивания. Шторки крепятся к компендиуму при помощи петель. При необходимости шторки можно снять. Положение шторок регулируется и фиксируется в нужной позиции. 

В комплекте идет два фильтродержателя 4x4 дюйма, которые идеально подходит для поляризаторов и комбинированных квадратных фильтров. Вращающийся фильтродержатель позволяет устанавливать или демонтировать квадратный фильтр, не сбивая настроек другого оборудования, например, микрофона или вспышки. Также имеется черная тканевая заслонка, которая оборачивается вокруг объектива и при необходимости полностью блокирует попадание света в объектив.

Регулировка необходима для настройки уровня высоты камеры и компендиума и осуществляется с помощью ключа.
Заслон изготовлен из ткани черного цвета. Для полной блокировки попадания света в объектив нужно обернуть его вокруг объектива.   
 
В комплект входит кейс для хранения и транспортировки оборудования. Внутри кейса мягкий вспененный материал, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений во время транспортировки. Оборудован удобными ручками.
 
(CK201)

Комплектация

  • Плечевой риг Camtree B3.
  • Компендиум Camshade с боковыми шторками и козырьком.
  • Клетка для камеры 9" с верхней ручкой.
  • Фоллоу фокус X5 с рукояткой.
  • Рельсы длиной 150 мм с внешней резьбой (2 шт.)
  • Рельсы длиной 200 мм с внутренней резьбой (4 шт.)
  • Рельсы длиной 300 мм с внутренней резьбой (5 шт.)
  • Рельсы длиной 300 мм с внешней резьбой (2 шт.)
  • Сумка для транспортировки.

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера