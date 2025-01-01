Proaim Camtree Hunt Red Scarlet клетка-каркас для установки камеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка-каркас для установки камеры Proaim Camtree Hunt Red Scarlet специально сконструирована для камер Red Scarlet. Каркас изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия. Он поставляется в комплекте с верхней ручкой с 19-мм адаптером, адаптером горячего башмака и площадкой для установки на штатив.
Верхняя ручка изготовлена из прочного легкого алюминия, оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4". Ее положение можно регулировать из стороны в сторону, а также при необходимости отсоединить от каркаса. Скоба каркаса для камеры сделана из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'', что позволяет крепить к ней дополнительное оборудование, например, микрофон, монитор, свет и т.д.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen