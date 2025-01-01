Proaim Camtree Hunt Red Scarlet клетка-каркас для установки камеры

Описание

Верхняя ручка изготовлена из прочного легкого алюминия, оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4". Ее положение можно регулировать из стороны в сторону, а также при необходимости отсоединить от каркаса. Скоба каркаса для камеры сделана из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'', что позволяет крепить к ней дополнительное оборудование, например, микрофон, монитор, свет и т.д.