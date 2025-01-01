images
Proaim Camtree Hunt Red Scarlet клетка-каркас для установки камеры

Proaim Camtree Hunt Red Scarlet клетка-каркас для установки камеры

Артикул: OLE-0218

Клетка-каркас для установки камеры Proaim Camtree Hunt Red Scarlet специально сконструирована для камер Red Scarlet. Каркас изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия. Он поставляется в комплекте с верхней ручкой с 19-мм адаптером, адаптером горячего башмака и площадкой для установки на штатив. 

Верхняя ручка изготовлена из прочного легкого алюминия, оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4". Ее положение можно регулировать из стороны в сторону, а также при необходимости отсоединить от каркаса. Скоба каркаса для камеры сделана из высокопрочного материала. Оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4'', что позволяет крепить к ней дополнительное оборудование, например, микрофон, монитор, свет и т.д. 

  • Клетка для камеры Camtree Hunt Scarlet - 1 шт.
  • Видоискатель с 19-мм адаптером - 1 шт. 
  • Площадка для установки на штатив - 1 шт. 
  • Основание - 1 шт.
  • Стержни диаметром 19 мм длиной 250 мм – 2 шт.
  • Стержни диаметром 19 мм длиной 450 мм – 2 шт.

