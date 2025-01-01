Proaim Camtree Hunt Pro Cage BMC/4K клетка-каркас для установки камеры

Москва
Клетка-каркас для установки камеры Proaim Camtree Hunt Pro Cage BMC/4K специально сконструирована для камер Blackmagic, 4K. Камера крепится к каркасу с помощью винтов и стержня. Возможна установка на штатив с помощью винтов 1/4"и 3/8". Верхняя ручка регулируется и фиксируется в нужной позиции, крепится за счет 15-мм адаптера.
Кронштейн для видоискателя изготовлен из сплава алюминия с анодированным покрытием. Подходит также для установки монитора с диагональю экрана 12,7 см или 22,9 см.
Площадка изготовлена из высокопрочного материала, оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4". Возможна установка оборудования под любым углом, для чего необходимо ослабить крепежный винт, настроить положение оборудование и снова закрепить винт. Адаптер 15 мм с расстоянием между стержнями 60 мм от оси до оси идеально подходит для 15-мм рельсовой системы. Возможна установка дополнительного оборудования, например, видоискателя, монитора и т.д.
