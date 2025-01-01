images
Proaim Camtree Hunt Pro Cage BMC/4K клетка-каркас для установки камеры

Артикул: OLE-0217

Клетка-каркас для установки камеры Proaim Camtree Hunt Pro Cage BMC/4K специально сконструирована для камер Blackmagic, 4K. Камера крепится к каркасу с помощью винтов и стержня. Возможна установка на штатив с помощью винтов 1/4"и 3/8". Верхняя ручка регулируется и фиксируется в нужной позиции, крепится за счет 15-мм адаптера.

Кронштейн для видоискателя изготовлен из сплава алюминия с анодированным покрытием. Подходит также для установки монитора с диагональю экрана 12,7 см или 22,9 см.

Площадка изготовлена из высокопрочного материала, оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4". Возможна установка оборудования под любым углом, для чего необходимо ослабить крепежный винт, настроить положение оборудование и снова закрепить винт. Адаптер 15 мм с расстоянием между стержнями 60 мм от оси до оси идеально подходит для 15-мм рельсовой системы. Возможна установка дополнительного оборудования, например, видоискателя, монитора и т.д.

  • Каркас Camtree Hunt для камеры Blackmagic – 1 шт.
  • 15-мм адаптер для крепления видоискателя – 1 шт.
  • Поддерживающий стержень 15 мм – 1 шт.
  • Площадка для установки на штатив – 1 шт.
  • Стержень диаметром 15 мм длиной 300 мм – 2 шт. 
  • Стержень диаметром 15 мм длиной 150 мм – 2 шт.

