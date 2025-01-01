Proaim Camtree Hunt II DSLR (CHIIDSLR) риг

Описание

Риг имеет мягкие удобные рукоятки с противоскользящим покрытием, которые обеспечивают прочный хват и максимальный комфорт на протяжении всего съемочного дня. Можно установить на 15-миллиметровые и на 19-миллиметровые стержни.

Характеристики:

универсальная, многофункциональная конструкция

стержни полые внутри, что делает устройство очень легким

плечевой упор совместим со всеми моделями dv-камер

трехсекционная конструкция рукояток позволяет устанавливать их под любым углом

гнезда для крепления рукояток изготовлены из высокопрочной стали

возможна установка под любым удобным углом