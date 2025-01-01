images
Proaim Camtree Hunt II DSLR (CHIIDSLR) риг

Proaim
Артикул: DAN-0276

Proaim Camtree Hunt II DSLR (CHIIDSLR) – это надежная, фиксирующая многофункциональная платформа для камеры. Устройство данной риг-системы интуитивно понятно, так что она подходит даже для начинающих. Благодаря специальному наплечнику, которым оборудован плечевой упор, и удобным мягким рукояткам с противоскользящим покрытием, легкость при длительных видеосъемках обеспечена.

Описание

Риг имеет мягкие удобные рукоятки с противоскользящим покрытием, которые обеспечивают прочный хват и максимальный комфорт на протяжении всего съемочного дня. Можно установить на 15-миллиметровые и на 19-миллиметровые стержни. 
 
Характеристики:
  • универсальная, многофункциональная конструкция
  • стержни полые внутри, что делает устройство очень легким
  • плечевой упор совместим со всеми моделями dv-камер
  • трехсекционная конструкция рукояток позволяет устанавливать их под любым углом
  • гнезда для крепления рукояток изготовлены из высокопрочной стали
  • возможна установка под любым удобным углом 
Модель имеет V-образную систему поддержки, которая позволяет в любой момент установить упор на штатив, а затем также просто снять его и продолжить работу с рук. Удобный наплечник с мягкой прорезиненной подкладкой обеспечивает максимальный комфорт во время даже самой продолжительной работы.

Ошибка

