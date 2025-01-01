Proaim 9" Cage каркас Tripod Mount Plate

Москва
Proaim 9" Cage Tripod Mount Plate – легкий и прочный каркас, изготовленный из алюминиевого сплава. Используется для длительной работы без ощущения физической усталости со всеми DVHDVDSLLR камерами. Верхняя ручка специально покрыта мягкой вспененной резиной, что позволяет с удобством работать с теми камерами, в которых ручка не предусмотрена.
На каркас Proaim 9 предусмотрена возможность установки рельсовой системы 15 мм (фоллоу фокус или компендиум). Площадка изготовлена из анодированного алюминия, имеет длину 15 мм и оборудована креплениями для винтов 1/4 и 3/8 дюйма.
