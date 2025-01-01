images
Proaim 9" Cage каркас Tripod Mount Plate

Proaim 9" Cage каркас Tripod Mount Plate

Proaim
Артикул: OLE-1388

Proaim 9" Cage Tripod Mount Plate – легкий и прочный каркас, изготовленный из алюминиевого сплава. Используется для длительной работы без ощущения физической усталости со всеми DVHDVDSLLR камерами. Верхняя ручка специально покрыта мягкой вспененной резиной, что позволяет с удобством работать с теми камерами, в которых ручка не предусмотрена.

Описание

На каркас Proaim 9 предусмотрена возможность установки рельсовой системы 15 мм (фоллоу фокус или компендиум). Площадка изготовлена из анодированного алюминия, имеет длину 15 мм и оборудована креплениями для винтов 1/4 и 3/8 дюйма. 

Комплектация

  • Площадка установки на штатив (TP-15A) – 1 шт.
  • Скобы с 15 мм держателями стрежней – 2 шт.
  • Верхняя ручка, покрытая мягкой вспененной резиной – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка с адаптером – 1 шт.
  • 15 мм стержни, покрытые углеродным волокном, длиной 450 мм – 2 шт.
  • 15 мм стержни, покрытые углеродным волокном, длиной 225 мм – 4 шт.

