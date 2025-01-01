images
Proaim (112610) 9" Cage клетка-каркас для установки камеры

Proaim
Артикул: OLE-0215

Proaim (112610) 9" Cage – легкое и гибкое устройство для длительной работы без ощущения усталости. Снабжен 15-мм площадкой с креплениями для винтов 1/4" и 3/8". Оборудован мягкой ручкой, покрытой вспененной резиной, что очень удобно для использования с камерами без ручек.

Описание

Каркас Proaim 9" сделан из черного анодированного алюминия. Совместим с DVHDVDSLLR камерами, не оснащенными ручкой. Данная конструкция может работать, как с левосторонним, так и с правосторонним захватом (в зависимости от предпочтений оператора). На каркас устанавливается оборудование с 15-мм рельсовой системой (фоллоу фокус, компендиум).

Площадка 15 мм имеет крепления для винтов 1/4" и 3/8". Полностью выполнена из черного анодированного алюминия. Серебристые заклепки также сделаны из анодированного алюминия. 

Комплектация

  • Площадка установки на штатив (TP-15A) – 1 шт.
  • Скобы с 15-мм держателями стрежней – 2 шт.
  • Верхняя ручка, покрытая мягкой вспененной резиной – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка с адаптером – 1 шт.
  • 15-мм стержни, покрытые углеродным волокном, длиной 450 мм – 2 шт.
  • 15-мм стержни, покрытые углеродным волокном, длиной 225 мм – 2 шт.

Ошибка

