Proaim (112610) 9" Cage клетка-каркас для установки камеры

Описание

Каркас Proaim 9" сделан из черного анодированного алюминия. Совместим с DVHDVDSLLR камерами, не оснащенными ручкой. Данная конструкция может работать, как с левосторонним, так и с правосторонним захватом (в зависимости от предпочтений оператора). На каркас устанавливается оборудование с 15-мм рельсовой системой (фоллоу фокус, компендиум).

Площадка 15 мм имеет крепления для винтов 1/4" и 3/8". Полностью выполнена из черного анодированного алюминия. Серебристые заклепки также сделаны из анодированного алюминия.