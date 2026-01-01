Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max

Fotorgear Pro II Video Bundle клетка для iPhone 15 Pro Max

FotorGear
Артикул: OLE-4358

 Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию. Комплектация Video Bundle.

Описание

Полный набор Video Bundle включает магнитный адаптер, позволяющий применять CPL и UV-фильтры (приобретаются отдельно) для улучшения качества фотографий и видео. В комплект входит VND-линза для контроля яркости. Благодаря рукояткам с поворотом на 360 градусов обеспечивается гибкость и удобство при съёмке видео с комфортным широким захватом, а одна из них оснащена Bluetooth-кнопкой спуска для дистанционного управления записью. При необходимости можно установить компактный светодиодный осветитель прямо на торец клетки.

Характеристики:

  • Совместимое устройство iPhone 15 Pro Max
  • Материал алюминий
  • Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
  • Дополнительные функции дистанционное управление
  • Крепление для мобильной оптики T-mount (байонет для объектива)
  • Вес 894 г

Комплектация

  • клетка
  • магнитный адаптер светофильтра 67мм
  • светофильтр VND
  • рукоятка
  • рукоятка с ДУ
  • осветитель

Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
