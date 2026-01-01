Sony FDR-AX700 видеокамера
Sony FDR-AX700 видеокамера
Sony FDR-AX700 видеокамера
Sony FDR-AX700 видеокамера
Sony FDR-AX700 видеокамера

Sony FDR-AX700 видеокамера

Sony
Артикул: MTG-1594

Sony FDR-AX700 видеокамера. 

Видеокамера Sony FDR-AX700 оборудована широкоугольным 29-миллиметровым объективом ZEISS Vario-Sonnar и высокоскоростным гибридным автофокусом. 12-кратный оптический и 24-кратный цифровой зум Clear Image помогут сделать объекты, находящиеся на значительном расстоянии, ближе, без потери качества изображения. Съемка ведется в разрешении 4K и HD, что позволяет получить очень красивую, яркую и детализированную картинку.

Описание

Sony FDR-AX700 позволяет записывать ролики в замедленном и ускоренном режимах и при недостаточном освещении. 3.5-дюймовый поворотный дисплей Extra Fine сенсорный, с его помощью осуществляется навигация по меню. Самые востребованные функции вынесены на кнопки. Камера оборудована исчерпывающим набором интерфейсов, среди которых есть вход для подключения внешнего микрофона и выход на наушники. Встроенный микрофон пишет 2-канальный звук Dolby Digital. Благодаря встроенному блоку Wi-Fi возможно управление со смартфона, в комплект входит пульт ДУ.

Характеристики:

  • Тип матрицы  CMOS
  • Разрешение матрицы, Мпикс   14.2
  • Минимальное фокусное расстояние объектива, мм  9.3
  • Максимальное фокусное расстояние объектива, мм  111.6
  • Zoom оптический 12
  • Zoom цифровой   192
  • Выдержка максимальная, с   1/8
  • Выдержка минимальная, с   1/10000
  • Диафрагма при мин. фокусном расстоянии   F2.8
  • Диафрагма при макс. фокусном расстоянии   F4.5
  • Диаметр фильтра, мм   62
  • Ручная фокусировка   Есть
  •  Фоторежим  Есть
  • Максимальное разрешение фотосъемки   5024 x 2824
  • Размеры 197x90x116 мм
  • Вес, г  935
  • Стабилизатор изображения  Есть
  • Размер ЖК-экрана, дюймов  3.5
  • Разрешение ЖК-экрана, пикселов  1555000
  • Сенсорный дисплей  Есть
  • Видоискатель  Есть
  • Баланс белого  ручная установка, предустановки, авто
  • Форматы записи  1080p, 1080i, 720p
  • Интерфейсы  Интерфейс USB, AV-выход, Микрофонный вход, NFC, Выход HDMI, Выход на наушники, Wi-Fi
  • Поддержка карт памяти   microSD / microSDHC, MemoryStick Duo, SDHC, SDXC

Комплектация

  • камера
  • аккумулятор
  • зарядное устройство
  • инструкция
  • бленда объектива
  • крышка объектива
  • пульт дистанционного управления
  • сетевой шнур питания
  • наглазник
  • переходник на европейскую розетку

