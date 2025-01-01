images
Proaim Zycaam Pan Tilt Head Time-Lapse панорамная голова

Proaim Zycaam Pan Tilt Head Time-Lapse – модель отличается высоким качеством и надежностью конструкции. Подходит для замедленной съемки. Обеспечивает наиболее точный контроль над движением камеры. Совместима со всеми моделями DSLR-камер весом до 7 кг. Данная модель может быть установлена на операторский кран, штатив, слайдер, тележку и т.д.

Описание

Данна модель панорамной головки с электроприводом признана лучшей в своей ценовой категории. Она обеспечивает точное и плавное движение камеры во всех плоскостях и вращение вокруг своей оси на 360 градусов по горизонтали и вертикали.

Возможно ручное и автоматическое управление, имеется режим записи и проигрывания, три кнопки управления. Пульт ДУ очень прост и интуитивно понятен в управлении. Для настройки определенных значений нужно нажать соответствующую кнопку на пульте. Именно он помогает регулировать скорость движения и вращения панорамной головки.

В режиме замедленной съемки положение мотора фиксируется каждые пройденные 20 минут, при записи и воспроизведении последовательность кадров будет идти в том же порядке. Замедленную съемку, к примеру, 10 минут можно растянуть на 29 дней (максимально). Временной интервал на минимальной скорости составляет 5 мин 43 с, на максимальной скорости – 20 с.

Технические характеристики:
  • максимальный вес камеры, кг – 7
  • поворот камеры, град. – 360
  • наклон камеры, град – 360 
  • минимальная высота панорамной головки, см – 16 
  • максимальная высота панорамной головки, см – 38 
  • адаптер переменного тока на входе – AC 100 – 240 V, на выходе – DC 12 V – 2 A
  • работает от двух высокомощных моторов 
  • время полного поворота – 1 мин 13 с (на мин. скорости), 4  (на макс. скорости)

Комплектация

  • Панорамная головка Proaim Zycaam Pan Tilt Head Time-Lapse – 1 шт.
  • AC-адаптер – 1 шт.
  • Универсальный адаптер – 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления – 1 шт. 

 

 

