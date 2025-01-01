Proaim Zycaam Pan Tilt Head Time-Lapse панорамная голова

Данна модель панорамной головки с электроприводом признана лучшей в своей ценовой категории. Она обеспечивает точное и плавное движение камеры во всех плоскостях и вращение вокруг своей оси на 360 градусов по горизонтали и вертикали.

Возможно ручное и автоматическое управление, имеется режим записи и проигрывания, три кнопки управления. Пульт ДУ очень прост и интуитивно понятен в управлении. Для настройки определенных значений нужно нажать соответствующую кнопку на пульте. Именно он помогает регулировать скорость движения и вращения панорамной головки.

В режиме замедленной съемки положение мотора фиксируется каждые пройденные 20 минут, при записи и воспроизведении последовательность кадров будет идти в том же порядке. Замедленную съемку, к примеру, 10 минут можно растянуть на 29 дней (максимально). Временной интервал на минимальной скорости составляет 5 мин 43 с, на максимальной скорости – 20 с.