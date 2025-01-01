Proaim (PWVPLUSTS) 12 ft Wave Plus Jib Crane, 100 mm Tripod Stand комплект с краном

Москва
Proaim (PWVPLUSTS) 12 ft Wave Plus Jib Crane, 100 mm Tripod Stand – портативный операторский кран из высокопрочного алюминия, совместим с любыми моделями камер весом до 25 кг. Устройство позволяет перемещать камеру в горизонтальной и вертикальной плоскостях, помогая воплотить в реальность все творческие задумки.
Операторский кран подходит для проведения съемки в помещении и на открытом пространстве. Позволяет вести съемку из любого ракурса и установить камеру под любым углом. Комплект состоит из гибкого и функционального оборудования. Сборка крана находится на интуитивно понятном уровне, занимает не более 5 минут и не требует помощи ассистента. Кран изготовлен из высокопрочного алюминия, может быть выдвинут, как вперед, так и назад.
