Proaim (PWVPLUSTS) 12 ft Wave Plus Jib Crane, 100 mm Tripod Stand комплект с краном

Proaim (PWVPLUSTS) 12 ft Wave Plus Jib Crane, 100 mm Tripod Stand комплект с краном

Proaim
Артикул: DAN-0278

Proaim (PWVPLUSTS) 12 ft Wave Plus Jib Crane, 100 mm Tripod Stand – портативный операторский кран из высокопрочного алюминия, совместим с любыми моделями камер весом до 25 кг. Устройство позволяет перемещать камеру в горизонтальной и вертикальной плоскостях, помогая воплотить в реальность все творческие задумки.

Описание

Операторский кран подходит для проведения съемки в помещении и на открытом пространстве. Позволяет вести съемку из любого ракурса и установить камеру под любым углом. Комплект состоит из гибкого и функционального оборудования. Сборка крана находится на интуитивно понятном уровне, занимает не более 5 минут и не требует помощи ассистента. Кран изготовлен из высокопрочного алюминия, может быть выдвинут, как вперед, так и назад.

Операторский кран Proaim 12ft Wave Plus c подвесной панорамной головкой отличается своими компактными размерами и портативностью. Устройство позволяет вращать камеру по вертикали и горизонтали.
 
Характеристики:
  • диаметр крепления головки, мм – 100
  • для балансировки крана используются стандартный противовесы (в комплект не входят)
  • положение стрелы крана с легкостью регулируется
  • максимальная длина стрелы, м – 3,6
  • материал крепления головки – алюминий
  • радиус вращения панорамной головки, град. – 360
  • максимальная нагрузка, кг – 25
  • минимальная нагрузка, кг – 15

 

Комплектация

  • Операторский кран Proaim 12ft Wave Plus P-WV-PL.
  • Подвесная панорамная головка P-SLNG.
  • Стрела MA-5.
  • Штатив 100 мм.

