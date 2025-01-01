Proaim 9ft Jib Crane Tripod Stand операторский кран для камер весом до 7,2 кг

Кран позволяет вести плавную четкую съемку с разных углов.

Характеристики:

три ребра жесткости обеспечивают большую грузоподъемность камеры от 4 кг до 6 кг без панорамной головы и от 2,4 до 4 кг с панорамной головой

рукоятка позволяет контролировать угол наклона в разные стороны

к крану прилагается подставка, что очень удобно, так как теперь нет необходимости дополнительно приобретать громоздкие и дорогостоящие штативы

кран оснащен прочной штангой противовеса для оптимальной балансировки

используются стандартные противовесы с отверстием 1"

блокировка рукоятки управления для фиксации камеры под определенным углом

состоит из пяти портативных секций

легко устанавливается на основание

материал изготовления – алюминий

высота от пола (со штативом, установленным на 1,65 м) – 3,2 м

длина крана, м – 2,7