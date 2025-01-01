images
Proaim 9ft Jib Crane Tripod Stand операторский кран для камер весом до 7,2 кг

Proaim
Артикул: NVF-1539

Proaim 9ft Jib Crane Tripod Stand – специально разработанное устройство, представляющее собой уменьшенную модель операторского крана со штативом. Подходит для небольших камер массой до 7,2 кг. Съемка происходит мягко и без дрожания в кадре. Кран подходит для начинающих видеооператоров и в качестве вспомогательного оборудования в крупные видеокомпании.

Описание

Кран позволяет вести плавную четкую съемку с разных углов.

Характеристики:

  • три ребра жесткости обеспечивают большую грузоподъемность камеры от 4 кг до 6 кг без панорамной головы и от 2,4 до 4 кг с панорамной головой
  • рукоятка позволяет контролировать угол наклона в разные стороны
  • к крану прилагается подставка, что очень удобно, так как теперь нет необходимости дополнительно приобретать громоздкие и дорогостоящие штативы
  • кран оснащен прочной штангой противовеса для оптимальной балансировки
  • используются стандартные противовесы с отверстием 1"
  • блокировка рукоятки управления для фиксации камеры под определенным углом
  • состоит из пяти портативных секций
  • легко устанавливается на основание
  • материал изготовления – алюминий
  • высота от пола (со штативом, установленным на 1,65 м) – 3,2 м
  • длина крана, м – 2,7
  • длина крана от штатива до площадки для установки камеры, м – 2,2 м

Характеристики штатива:

  • подходит для тяжелых кранов
  • портативный, удобный для транспортировки
  • удобен для установки крана
  • легко собирается и разбирается
  • нескользящие ножки
  • противоударное покрытие
  • материал изготовления – черный анодированный алюминий
  • длина основы, дюймы – 32–48
  • высота, дюймы – 44–80

Обеспечивает прочную установку крана.

Комплектация

(P9TS)

