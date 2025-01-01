Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand операторский кран для съемки видео

Москва
Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand – простой в работе операторский кран. Установка и сборка занимает минуты. Оснащен штативной головкой 75 мм. Кран изготовлен из высокопрочных материалов, что позволяет монтировать на него камеры самых тяжелых моделей весом до 4 кг.
Конструкция крана позволяет вращать камеру вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кран оборудован системой проводов, что дает возможность прочно фиксировать камеру и предотвращать тряску.
Штативная головка совместима с панорамными головками 75–100 мм. Она обеспечивает поворот камеры на 90 градусов. Изготовлена из высокопрочного алюминия с покрытием серого цвета.
Ножки штатива изготовлены из алюминия, замки – из высокопрочного пластика. Устройство отличается компактностью и портативностью.
Технические характеристики штатива:
Кран для транспортировки и хранения упакован в удобный кейс с ручками, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений.
