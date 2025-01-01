images
Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand операторский кран для съемки видео

Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand операторский кран для съемки видео

Proaim
Артикул: OLE-0238

Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand – простой в работе операторский кран. Установка и сборка занимает минуты. Оснащен штативной головкой 75 мм. Кран изготовлен из высокопрочных материалов, что позволяет монтировать на него камеры самых тяжелых моделей весом до  4 кг.

Описание

Конструкция крана позволяет вращать камеру вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кран оборудован системой проводов, что дает возможность прочно фиксировать камеру и предотвращать тряску.

Штативная головка совместима с панорамными головками 75–100 мм. Она обеспечивает поворот камеры на 90 градусов. Изготовлена из высокопрочного алюминия с покрытием серого цвета.

Ножки штатива изготовлены из алюминия, замки – из высокопрочного пластика. Устройство отличается компактностью и портативностью.  

Технические характеристики штатива: 

  • штатив оборудован регулируемой нижней растяжкой 
  • штативная головка, мм –  75 
  • максимальная высота, м – 1,5
  • минимальная высота, м –  0,7
  • максимально возможная нагрузка, кг – 25
  • вес, кг – 2,5  

Кран для транспортировки и хранения упакован в удобный кейс с ручками, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений.

Комплектация

  • Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand – 1 шт.
  • Кейс – 1 шт.

