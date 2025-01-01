Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane, Tripod Stand операторский кран для съемки видео

Описание

Конструкция крана позволяет вращать камеру вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кран оборудован системой проводов, что дает возможность прочно фиксировать камеру и предотвращать тряску.

Штативная головка совместима с панорамными головками 75–100 мм. Она обеспечивает поворот камеры на 90 градусов. Изготовлена из высокопрочного алюминия с покрытием серого цвета.

Ножки штатива изготовлены из алюминия, замки – из высокопрочного пластика. Устройство отличается компактностью и портативностью.

Технические характеристики штатива:

штатив оборудован регулируемой нижней растяжкой

штативная головка, мм – 75

максимальная высота, м – 1,5

минимальная высота, м – 0,7

максимально возможная нагрузка, кг – 25

вес, кг – 2,5

Кран для транспортировки и хранения упакован в удобный кейс с ручками, который предотвращает тряску и защищает оборудование от механических повреждений.