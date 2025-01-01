Proaim 5ft Preciso-5 Jib Crane стрела для видеокрана

Описание

Конструкция крана позволяет вращать камеру вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кран изготовлен из высокопрочных материалов, это дает возможность устанавливать на него камеры самых тяжелых моделей весом до 4 кг. Модель оборудована системой проводов, за счет которой можно прочно фиксировать камеру и предотвращать тряску.