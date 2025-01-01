Proaim 22ft Octagonal Crane операторский кран с аксессуарами

Описание

Система проста в установке. Конструкцией крана предусмотрено, что каждая секция выдвигается из предыдущей, поэтому оператор может при желании не выдвигать ее, что послужит дополнительным противовесом. Каждая секция с легкостью складывается в другую, что делает кран портативным и удобным для перевозки. Кран оборудован площадкой для установки пульта, LCD-монитора и регулятора зума.

Регулировка уровня установки камеры происходит с помощью подсоединенного кабеля. Кейс для транспортировки размером 50".

Характеристики:

длина стрелы регулируется от 1,2 м (длина одной секции) до 6,6 м (общая длина 7 секций)

длина каждой секции, м – 1,2

нахлест одной секций на другую, м – 0,3

форма стрелы – восьмиугольник

высота, м – 6

длина стрелы, м – 6,7

длина одной секции, м – 1,2

максимальная нагрузка, кг – 20

вес крана, кг – 30

Высота стрелы при максимальной высоте штатива 1,5 м:

6 м при длине стрелы 6,6 м

5,22 м при длине стрелы 5,7 м

4,5 м при длине стрелы 4,8 м

3,6 м при длине стрелы 3,9 м

2,7 м при длине стрелы 3 м

1,8 м при длине стрелы 2,1 м

Вес противовеса, необходимого для точной балансировки крана, зависит от выбранной длины стрелы:

стрела максимальной длины 6,6 м требует установки противовеса весом около 55 кг. Масса противовеса должна в 5 раз превышать массу установленного на кран оборудования

стрела длиной 5,7 м требует установки противовеса весом около 35,2 кг. Масса противовеса должна в 4 раза превышать массу установленного на кран оборудования

стрела длиной 4,8 м требует установки противовеса весом около 16,9 кг. Масса противовеса должна в 3,5 раз превышать массу установленного на кран оборудования

стрела длиной 3,9 м требует установки противовеса весом около 10,8 кг. Масса противовеса должна в 2 раза превышать массу установленного на кран оборудования

стрела длиной 3 м требует установки противовеса весом около 2,96 кг. Масса противовеса должна в 1,8 раз превышать массу установленного на кран оборудования

(KITE22STARTER)