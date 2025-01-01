images
Proaim 22ft Octagonal Crane операторский кран с аксессуарами

Proaim 22ft Octagonal Crane операторский кран с аксессуарами

Proaim
Артикул: NVF-1482

Proaim 22ft Octagonal Crane – операторский кран с аксессуарами для видеосъемки. Изготовлен из высокопрочного алюминия. Нижняя растяжка изготовлена из синтетической резины и высококачественного пластика. Максимальная длина растяжки (измеряется от центра) – 1,02 м.

В комплекте штатив Proaim 150 мм Bowl Jib stand (LW-150).

Описание

Система проста в установке. Конструкцией крана предусмотрено, что каждая секция выдвигается из предыдущей, поэтому оператор может при желании не выдвигать ее, что послужит дополнительным противовесом. Каждая секция с легкостью складывается в другую, что делает кран портативным и удобным для перевозки. Кран оборудован площадкой для установки пульта, LCD-монитора и регулятора зума.

Регулировка уровня установки камеры происходит с помощью подсоединенного кабеля. Кейс для транспортировки размером 50".

Характеристики:

  • длина стрелы регулируется от 1,2 м (длина одной секции) до 6,6 м (общая длина 7 секций)
  • длина каждой секции, м – 1,2
  • нахлест одной секций на другую, м – 0,3
  • форма стрелы – восьмиугольник
  • высота, м – 6
  • длина стрелы, м – 6,7
  • длина одной секции, м – 1,2
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • вес крана, кг – 30

Высота стрелы при максимальной высоте штатива 1,5 м:

  • 6 м при длине стрелы 6,6 м
  • 5,22 м при длине стрелы 5,7 м
  • 4,5 м при длине стрелы 4,8 м
  • 3,6 м при длине стрелы 3,9 м
  • 2,7 м при длине стрелы 3 м
  • 1,8 м при длине стрелы 2,1 м

Вес противовеса, необходимого для точной балансировки крана, зависит от выбранной длины стрелы:

  • стрела максимальной длины 6,6 м требует установки противовеса весом около 55 кг. Масса противовеса должна в 5 раз превышать массу установленного на кран оборудования
  • стрела длиной 5,7 м требует установки противовеса весом около 35,2 кг. Масса противовеса должна в 4 раза превышать массу установленного на кран оборудования
  • стрела длиной 4,8 м требует установки противовеса весом около 16,9 кг. Масса противовеса должна в 3,5 раз превышать массу установленного на кран оборудования
  • стрела длиной 3,9 м требует установки противовеса весом около 10,8 кг. Масса противовеса должна в 2 раза превышать массу установленного на кран оборудования
  • стрела длиной 3 м требует установки противовеса весом около 2,96 кг. Масса противовеса должна в 1,8 раз превышать массу установленного на кран оборудования

(KITE22STARTER)

Комплектация

  • Proaim 22ft Octagonal Crane – 1 шт.
  • Площадка для установки камеры.
  • Кейс для транспортировки для крана и штатива.
  • Кейс для транспортировки для аксессуаров.
  • Штатив Proaim 150mm Bowl Jib stand (LW-150).

