Proaim 22ft Octagonal Crane – операторский кран с аксессуарами для видеосъемки. Изготовлен из высокопрочного алюминия. Нижняя растяжка изготовлена из синтетической резины и высококачественного пластика. Максимальная длина растяжки (измеряется от центра) – 1,02 м.
В комплекте штатив Proaim 150 мм Bowl Jib stand (LW-150).
Система проста в установке. Конструкцией крана предусмотрено, что каждая секция выдвигается из предыдущей, поэтому оператор может при желании не выдвигать ее, что послужит дополнительным противовесом. Каждая секция с легкостью складывается в другую, что делает кран портативным и удобным для перевозки. Кран оборудован площадкой для установки пульта, LCD-монитора и регулятора зума.
Регулировка уровня установки камеры происходит с помощью подсоединенного кабеля. Кейс для транспортировки размером 50".
Характеристики:
Высота стрелы при максимальной высоте штатива 1,5 м:
Вес противовеса, необходимого для точной балансировки крана, зависит от выбранной длины стрелы:
