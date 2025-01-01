images
Proaim 14ft Jib Crane Tripod Stand операторский кран для тяжелых камер

Proaim 14ft Jib Crane Tripod Stand операторский кран для тяжелых камер

Proaim
Артикул: NVF-1546

Proaim 14ft Jib Crane Tripod Stand – специально разработанное устройство, представляющее собой уменьшенную модель операторского крана со штативом. Подходит для больших камер весом до 21 кг. Съемка происходит мягко и без дрожания в кадре. Кран подходит для начинающих видеооператоров и в качестве вспомогательного оборудования в крупные видеокомпании.

Описание

Кран позволяет вести плавную четкую съемку с разных углов.

Характеристики:

  • три ребра жесткости обеспечивают большую грузоподъемность камеры от 6 кг до 4 кг без панорамной головы и от 4 до 2,4 кг с панорамной головой
  • рукоятка позволяет контролировать угол наклона в разные стороны
  • к крану прилагается подставка, что очень удобно, так как теперь нет необходимости дополнительно приобретать громоздкие и дорогостоящие штативы
  • кран оснащен прочной штангой противовеса для оптимальной балансировки
  • используются стандартные противовесы с отверстием 1"
  • блокировка рукоятки управления для фиксации камеры под определенным углом
  • состоит из пяти портативных секций
  • легко устанавливается на основание
  • материал изготовления – алюминий
  • высота от пола (со штативом, установленным на 1,65 м) – 4,4 м
  • длина крана, м – 4,2
  • длина крана от штатива до площадки для установки камеры, м – 3,6 м

Характеристики штатива:

  • подходит для тяжелых кранов
  • портативный, удобный для транспортировки
  • удобен для установки крана
  • легко собирается и разбирается
  • нескользящие ножки
  • противоударное покрытие
  • материал изготовления – черный анодированный алюминий
  • длина основы, дюймы – 32–48
  • высота, дюймы – 44–80
  • максимальная нагрузка, кг – 90

Обеспечивает прочную установку крана.

 

Комплектация

  • Операторский кран Proaim 14" Jib Arm.
  • Штатив Jib stand (Jib-STD).

Полезные ссылки:

(P14JS)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера