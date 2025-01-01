images
Proaim Magic Arm, Vest (11298) поддерживающая система для стабилизации видео

Proaim Magic Arm, Vest (11298) поддерживающая система для стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0187

Поддерживающая система для стабилизации видео Proaim Magic Arm, Vest (11298) отличается своим небольшим весом и прочностью конструкции. Жилет оператора помогает равномерно распределить нагрузку системы стабилизации по всему телу. Система рассчитана на вес камеры до 9,2 кг. Комплект удобен в использовании при длительной динамичной съемке, так как предупреждает появление физической усталости.

Описание

Рука отличается точностью, качеством и в то же время сложностью механической конструкции. Она выполнена из алюминия и состоит из двух сегментов, соединенных между собой: пружин быстрого растяжения и соединителя с жилетом. Каждый сегмент представляет собой полый параллелограмм с пружинами внутри. Благодаря этим пружинам рука способна выдерживать вес камеры до 9,2 кг. Общий вес оборудования, с которым рука способна работать, – от 8 до 16 кг.

Жилет оператора регулируется, подходит под все размеры. Он оборудован 5 пряжками для регулирования, поясом поддержки и гнездом жилет-рука. Соединитель с рукой выполнен из алюминия. 

Рука и жилет отсоединяются друг от друга.

В комплект также входит адаптер. С его помощью оператор может соединить руку, жилет и стабилизатор. Теперь, закончив съемку, у оператора нет необходимости разбирать все устройство. Он просто может снять с себя все целиком, а потом, когда необходимо продолжить работу, надеть всю конструкцию снова. 

Комплектация

  • Рука – 1 шт.
  • Жилет оператора – 1 шт.
  • Адаптер – 1 шт.

