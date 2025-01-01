images
Proaim Comfort Arm, Vest (CMFTAV) жилет видеооператора с рукой

Proaim Comfort Arm, Vest (CMFTAV) жилет видеооператора с рукой

Proaim
Артикул: FTR-1525

Proaim Comfort Arm, Vest – стабилизирующее оборудование для камер массой от 2 до 2,8 кг. Отличается своим небольшим весом и прочностью.

Жилет оператора помогает равномерно распределить нагрузку системы стабилизации по всему телу. С помощью руки можно получить плавные четкие кадры.

 

Описание

Рука оснащена пружиной быстрого растяжения, что помогает  удерживать стабилизатор в выбранном положении. Легко крепится к жилету и также легко от него отсоединяется. Сборка руки проста и не требует дополнительных инструментов. Наличие удлиненного соединителя руки и жилета позволяет более точно контролировать положение руки.

Жилет оператора имеет прочный алюминиевый каркас с пенорезиненной набивкой. Очень легкий и удобный, что, несомненно, является преимуществом во время продолжительных съемок.

Характеристики жилета:

  • подгоняется под рост и телосложение оператора
  • широкий заниженный пояс поддержки
  • мягкая пенорезиненная набивка
  • со спины и на плечах крепится на высокопрочных нейлоновых ремнях с расстегивающимися пряжками
  • гнездо крепления

Характеристики руки:

  • небольшой вес
  • цвет – черный
  • подгоняется по размеру
  • настройки, сделанные однажды, не сбиваются
  • легко одевается и снимается

Комплектация

  • Рука.
  • Жилет оператора.

    •     (CMFTAV)

