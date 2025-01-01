Proaim Comfort Arm, Vest (CMFTAV) жилет видеооператора с рукой

Описание

Рука оснащена пружиной быстрого растяжения, что помогает удерживать стабилизатор в выбранном положении. Легко крепится к жилету и также легко от него отсоединяется. Сборка руки проста и не требует дополнительных инструментов. Наличие удлиненного соединителя руки и жилета позволяет более точно контролировать положение руки.

Жилет оператора имеет прочный алюминиевый каркас с пенорезиненной набивкой. Очень легкий и удобный, что, несомненно, является преимуществом во время продолжительных съемок.

Характеристики жилета:

подгоняется под рост и телосложение оператора

широкий заниженный пояс поддержки

мягкая пенорезиненная набивка

со спины и на плечах крепится на высокопрочных нейлоновых ремнях с расстегивающимися пряжками

гнездо крепления

Характеристики руки: