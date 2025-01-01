Proaim Comfort Arm, Vest (CMFTAV) жилет видеооператора с рукой

Москва
Proaim Comfort Arm, Vest – стабилизирующее оборудование для камер массой от 2 до 2,8 кг. Отличается своим небольшим весом и прочностью.
Жилет оператора помогает равномерно распределить нагрузку системы стабилизации по всему телу. С помощью руки можно получить плавные четкие кадры.
Рука оснащена пружиной быстрого растяжения, что помогает удерживать стабилизатор в выбранном положении. Легко крепится к жилету и также легко от него отсоединяется. Сборка руки проста и не требует дополнительных инструментов. Наличие удлиненного соединителя руки и жилета позволяет более точно контролировать положение руки.
Жилет оператора имеет прочный алюминиевый каркас с пенорезиненной набивкой. Очень легкий и удобный, что, несомненно, является преимуществом во время продолжительных съемок.
Характеристики жилета:
Характеристики руки:
