Proaim Body Pod (FLCMBP) поддерживающая система для стабилизации видео

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Proaim Body Pod – легкая и удобная поддерживающая система, совместимая с системами стабилизации Flycam 5000 и Flycam 3000. Пояс поддержки снимает физическое напряжение с рук и равномерно распределяет нагрузку на плечи и поясницу. Пояс регулируется, подходит для всех размеров. Удлиняющие трубки 7" и 9" способствуют более точной регулировки пояса. Ремни с крючками, см – 133; пояс с пряжками, см – 127.
