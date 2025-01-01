images
Proaim Body Pod (FLCMBP) поддерживающая система для стабилизации видео

Proaim Body Pod (FLCMBP) поддерживающая система для стабилизации видео

Proaim
Артикул: NVF-1757

Proaim Body Pod – легкая и удобная поддерживающая система, совместимая с системами стабилизации Flycam 5000 и Flycam 3000. Пояс поддержки снимает физическое напряжение с рук и равномерно распределяет нагрузку на плечи и поясницу. Пояс регулируется, подходит для всех размеров. Удлиняющие трубки 7" и 9" способствуют более точной регулировки пояса. Ремни с крючками, см – 133; пояс с пряжками, см – 127.

Описание

 

Комплектация

Полезные ссылки:

(FLCMBP)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера