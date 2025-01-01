Proaim Body Pod (FLCMBP) поддерживающая система для стабилизации видео

Артикул: NVF-1757

Proaim Body Pod – легкая и удобная поддерживающая система, совместимая с системами стабилизации Flycam 5000 и Flycam 3000. Пояс поддержки снимает физическое напряжение с рук и равномерно распределяет нагрузку на плечи и поясницу. Пояс регулируется, подходит для всех размеров. Удлиняющие трубки 7" и 9" способствуют более точной регулировки пояса. Ремни с крючками, см – 133; пояс с пряжками, см – 127.