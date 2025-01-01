Proaim (112220) Flycam 5900 система стабилизации

Москва
Proaim (112220) Flycam 5900 – комплект для стабилизации видеоизображения для видеокамер весом от 1,5 до 8 кг. Состоит из механической руки, жилета оператора и стедикама. Позволяют оператору свободно двигаться во время съемки продолжительное время, сокращая неустойчивость камеры и дрожание кадра.
Комплект незаменим при динамичной съемке, так как даже при продолжительной работе с камерой, в руках не появляется физическая усталость, что отлично отражается на конечном результате работы.
Рука предназначена для поддержки камеры и стойки, на которой она зафиксирована. Рука состоит из двух секций, соединенных между собой, устройства присоединения к жилету и шарнирного соединителя. Каждая секция руки представляет собой полую конструкцию в форме параллелограмма с пружинами высокого растяжения внутри. С легкостью устанавливается и фиксируется в нужном положении.
Жилет оператора – это эргономичное устройство, которое отлично зарекомендовало себя за все время использования в практике. Боковая пластина, плечевые ремни и ремни на бедрах оснащены дополнительной подкладкой, что помогает с легкостью подогнать устройство к любому телосложению. Вес камеры и системы стабилизации равномерно распределяется и идет не на спину и талию, а на бедра. Сборка жилета очень проста и не требует дополнительных инструментов. Внутренняя подкладка и ремни изготовлены из высококачественных материалов, которые отлично пропускают воздух, что делает съемку еще более комфортной.
Технические характеристики:
