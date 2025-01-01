images
Falcon Eyes S01 стабилизатор для фотоаппарата

Falcon Eyes S01 стабилизатор для фотоаппарата

Falcon Eyes
Артикул: VBR-498

Falcon Eyes S01 – cтабилизатор ручной для фото- или видеокамер весом до 2 кг. Положение штативного крепления регулируется по двум осям, вместе с системой съемных грузиков основания это позволяет отрегулировать центр масс устройства и качественно настроить баланс.

 

Описание

Стабилизирует фото- или видеокамеру при съемке в движении, позволяя получить качественный результат даже на бегу или в движущемся транспорте. Система «стедикам» основана на принципе работы противовеса и плечевого шарнира, когда, благодаря инерции, толкая рукоятку или дергая ее, прикрепленная к верхней части системы камера, остается неподвижной.
 
Характеристики:
  • диаметр посадочной резьбы 1/4" и 3/8"
  • съемная площадка
  • вес, кг – 1,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера