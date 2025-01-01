Falcon Eyes S01 стабилизатор для фотоаппарата

Описание

Стабилизирует фото- или видеокамеру при съемке в движении, позволяя получить качественный результат даже на бегу или в движущемся транспорте. Система «стедикам» основана на принципе работы противовеса и плечевого шарнира, когда, благодаря инерции, толкая рукоятку или дергая ее, прикрепленная к верхней части системы камера, остается неподвижной.

Характеристики: