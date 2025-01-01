GreenBean STAB 600 стедикам-монопод для камер весом до 5 кг.

Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean STAB 600 – карбоновый стедикам-монопод (максимальная длина 1350 мм) предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Подходит для съемки с верхних и нижних точек.
Стедикам предназначен для использования с любыми фото- и видеокамерами весом до 5 кг (включая DSLR с «обвесом»). Подходит для любых видов съемки.
STAB 600 обеспечивает горизонтальный и вертикальный баланс камеры и позволяет получать отличные результаты не только при перемещении за снимаемым объектом, быстром беге, подъеме по лестнице, но и при движении вокруг этого объекта. Его ручка переворачивается на 360 градусов, что облегчает съемку с нижней точки.
Посадочное отверстие диаметром 13 мм, расположенное в ручке, позволяет устанавливать стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью
Максимальная длина штанги 1350 мм, благодаря этому стедикам можно использовать как монопод, а также для съемки с труднодоступной верхней точки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
Wansen
Работай с цветом без бликов