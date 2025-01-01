GreenBean STAB 600 стедикам-монопод для камер весом до 5 кг.

Описание

Стедикам предназначен для использования с любыми фото- и видеокамерами весом до 5 кг (включая DSLR с «обвесом»). Подходит для любых видов съемки.

STAB 600 обеспечивает горизонтальный и вертикальный баланс камеры и позволяет получать отличные результаты не только при перемещении за снимаемым объектом, быстром беге, подъеме по лестнице, но и при движении вокруг этого объекта. Его ручка переворачивается на 360 градусов, что облегчает съемку с нижней точки.

Посадочное отверстие диаметром 13 мм, расположенное в ручке, позволяет устанавливать стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Максимальная длина штанги 1350 мм, благодаря этому стедикам можно использовать как монопод, а также для съемки с труднодоступной верхней точки.

Характеристики