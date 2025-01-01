images
GreenBean STAB 600 стедикам-монопод для камер весом до 5 кг.

GreenBean
Артикул: NVF-1658

GreenBean STAB 600 – карбоновый стедикам-монопод (максимальная длина 1350 мм) предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Подходит для съемки с верхних и нижних точек.

Описание

Стедикам предназначен для использования с любыми фото- и видеокамерами весом до 5 кг (включая DSLR с «обвесом»). Подходит для любых видов съемки.

STAB 600 обеспечивает горизонтальный и вертикальный баланс камеры и позволяет получать отличные результаты не только при перемещении за снимаемым объектом, быстром беге, подъеме по лестнице, но и при движении вокруг этого объекта. Его ручка переворачивается на 360 градусов, что облегчает съемку с нижней точки.

Посадочное отверстие диаметром 13 мм, расположенное в ручке, позволяет устанавливать стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство, снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Максимальная длина штанги 1350 мм, благодаря этому стедикам можно использовать как монопод, а также для съемки с труднодоступной верхней точки.

Характеристики

  • трехсекционная конструкция – ручка с шарниром передвигается и фиксируется в любой части верхней секции
  • быстросъемная площадка головки – передвигается и фиксируется в двух плоскостях, имеет большой диапазон подвижек
  • для удобства работы площадку можно вставить в защелку с одной стороны, а выдвинуть с другой
  • предусмотрен стопор – чтобы конструкция «камера-площадка» не соскользнула
  • головка имеет пузырьковый уровень
  • площадка для противовесов с четырьмя ножками высотой 8 мм
  • сдвоенный подшипник обеспечивает управление вращательным движением камеры, в т.ч. и вокруг своей оси
  • материал изготовления – карбон
  • максимальная нагрузка, кг – до 5
  • вес, кг – 1,95
  • размер в сложенном состоянии, мм – 525
  • в разложенном состоянии, мм – 1350
  • 4 груза противовеса – 2 шт. по 0,18 кг; 2 шт. по 0,28 кг
  • размер быстросъемной площадки, мм – 50х120

Комплектация

  • Стедикам GreenBean STAB 600.
  • Ключ-шестигранник.
  • Гарантия и инструкция на русском языке.


