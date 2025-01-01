images
Proaim Quad Dolly тележка

Артикул: OLE-0250

Proaim Quad Dolly – комплект, состоящий из операторского крана и тележки. Тележку можно двигать, как по прямой, так и по кругу. В комплекте поставляется удобное сидение для оператора, положение которого регулируется. Сидение вращается на 360 градусов вокруг своей оси. 

Описание

Технические характеристики тележки: 

  • диаметр колес, см – 22,9
  • длина тележки, см – 121,9
  • ширина тележки, см – 61
  • толщина тележки, мм – 5 мм 
  • максимальная высота сидения, см – 114
  • минимальная высота сидения, см – 73,6
  • штативная головка, мм – 100
  • материал тележки – алюминий  

Комплектация

  • Тележка Proaim – 1 шт. 
  • Сидение для оператора – 1 шт.
  • Штативная головка 100 мм – 1 шт. 

