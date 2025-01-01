Proaim Quad Dolly тележка

Артикул: OLE-0250

Proaim Quad Dolly – комплект, состоящий из операторского крана и тележки. Тележку можно двигать, как по прямой, так и по кругу. В комплекте поставляется удобное сидение для оператора, положение которого регулируется. Сидение вращается на 360 градусов вокруг своей оси.