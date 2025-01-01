Комплект Proaim Quad Dolly, Bazooka Stand

Артикул: OLE-1392

Proaim Quad Dolly/Bazooka Stand – стандартный комплект, состоит из операторского крана и тележки, изготовленных из высококачественного алюминиевого сплава. Это идеальное сочетание комплектующих для тех, кто снимает различные мероприятия, музыкальные клипы, спортивные мероприятия и заинтересован в особенно высоком качестве получаемого изображения. Тележка может двигаться по прямой и по кругу.