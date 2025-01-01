images
Комплект Proaim Quad Dolly, Bazooka Stand

Proaim Quad Dolly/Bazooka Stand – стандартный комплект, состоит из операторского крана и тележки, изготовленных из высококачественного алюминиевого сплава. Это идеальное сочетание комплектующих для тех, кто снимает различные мероприятия, музыкальные клипы, спортивные мероприятия и заинтересован в особенно высоком качестве получаемого изображения. Тележка может двигаться по прямой и по кругу.

Описание

Для удобства эксплуатации в комплекте предусмотрено сиденье для оператора, которое может вращаться на 360 градусов.

Технические характеристики:

  • диаметр колес, см – 22,9
  • длина тележки, см – 121,9
  • ширина тележки, см – 61
  • толщина тележки, мм – 5
  • максимальная высота сидения, см – 114
  • минимальная высота сидения, см – 73,6
  • штативная головка, мм – 100
  • материал тележки – алюминий  

Комплектация

  • Тележка Proaim – 1 шт.
  • Сидение для оператора – 1 шт.
  • Штативная головка 100 мм – 1 шт.

