Proaim Linear Slider 4ft слайдер для профессиональной видеосъемки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Linear Slider 4ft – слайдер с высоким качеством сборки. Данный глайдтрек предназначен для использования со штативом. Он обеспечивает плавное и мягкое движение камеры, тем самым исключая возможность тряски в кадре. Эта система подходит для съемок праздничных мероприятий, концертов, документальных фильмов и другого видео, где необходим качественный результат при плавном движении камеры из стороны в сторону.
Слайдер обеспечивает плавное, бесшумное движение камеры и устраняет тряску в кадре. Удобен для транспортировки, а сборка занимает считанные минуты. Слайдер может быть установлен как на один, так и на два штатива с помощью универсальных отверстий 1/4 и 3/8 для крепления. Подходит для работы почти со всеми моделями камер. Максимально возможная высота составляет 5".
Характеристики слайдера:
Штативная голова имеет возможность двигаться в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, тем самым исключая тряску в кадре.
Характеристики головы:
(S44010)
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов