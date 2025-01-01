images
Proaim Linear Slider 4ft слайдер для профессиональной видеосъемки

Proaim Linear Slider 4ft слайдер для профессиональной видеосъемки

Proaim
Артикул: NVF-1706

Proaim Linear Slider 4ft – слайдер с высоким качеством сборки. Данный глайдтрек предназначен для использования со штативом. Он обеспечивает плавное и мягкое движение камеры, тем самым исключая возможность тряски в кадре. Эта система подходит для съемок праздничных мероприятий, концертов, документальных фильмов и другого видео, где необходим качественный результат при плавном движении камеры из стороны в сторону.

 

Описание

Слайдер обеспечивает плавное, бесшумное движение камеры и устраняет тряску в кадре. Удобен для транспортировки, а сборка занимает считанные минуты. Слайдер может быть установлен как на один, так и на два штатива с помощью универсальных отверстий 1/4 и 3/8 для крепления. Подходит для работы почти со всеми моделями камер. Максимально возможная высота составляет 5".

Характеристики слайдера:

  • длина – 48"
  • ширина каретки – 1,5"
  • расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 40
  • размер площадки для установки камеры, дюйм – 4x3
  • крепление камеры – винт 1/4
  • крепление к штативу – винты 1/4 и 3/8
  • длина ножек – 5,5"
  • материал – высокопрочный алюминий
  • вес, кг – 4,6

Штативная голова имеет возможность двигаться в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, тем самым исключая тряску в кадре.

Характеристики головы:

  • крепление к камере – универсальный винт 1/4
  • крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8
  • высота, мм – 105
  • вес, г – 620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

(S44010)

Комплектация

    

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера