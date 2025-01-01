Proaim Linear Slider 4ft слайдер для профессиональной видеосъемки

Описание

Слайдер обеспечивает плавное, бесшумное движение камеры и устраняет тряску в кадре. Удобен для транспортировки, а сборка занимает считанные минуты. Слайдер может быть установлен как на один, так и на два штатива с помощью универсальных отверстий 1/4 и 3/8 для крепления. Подходит для работы почти со всеми моделями камер. Максимально возможная высота составляет 5".

Характеристики слайдера:

длина – 48"

ширина каретки – 1,5"

расстояние между рельсами от оси до оси, мм – 40

размер площадки для установки камеры, дюйм – 4x3

крепление камеры – винт 1/4

крепление к штативу – винты 1/4 и 3/8

длина ножек – 5,5"

материал – высокопрочный алюминий

вес, кг – 4,6

Штативная голова имеет возможность двигаться в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, тем самым исключая тряску в кадре.

Характеристики головы:

крепление к камере – универсальный винт 1/4

крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8

высота, мм – 105

вес, г – 620

максимально возможная нагрузка, кг – 3

