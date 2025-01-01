images
Proaim Linear Slider 3 ft слайдер для видеосъемки

Proaim Linear Slider 3 ft слайдер для видеосъемки

Proaim
Артикул: NVF-1763

Proaim Linear Slider 3 ft – слайдер, с помощью которого обеспечивается идеальное плавное скольжение камеры из стороны в сторону. Подходит для тяжелых видеокамер массой до 15 кг. Расстояние между рельсами (от оси до оси) 60 мм. Устройство изготовлено из алюминия. Этот глайдтрек отличается большим расстоянием между рельсами, что подразумевает наличие каретки с более широкой площадкой.

Описание

Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.

Характеристики:

  • крепление к камере – универсальный винт 1/4
  • крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8
  • длина, м – 1
  • длина в сложенном виде (для транспортировки), м – 0,9
  • вес, кг – 2,987
  • максимальный вес камеры, кг – 15
  • диаметр рельс, мм – 19
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60
  • крепление камеры – винт 3/8
  • крепление к штативу – винты 1/4 или 3/8
  • размеры каретки – 39"x2,5"
  • каретки: 6"x4"

В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.

Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.

Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.

Комплектация

   

(112358)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера