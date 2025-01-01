Proaim Linear Slider 3 ft слайдер для видеосъемки

Москва
Proaim Linear Slider 3 ft – слайдер, с помощью которого обеспечивается идеальное плавное скольжение камеры из стороны в сторону. Подходит для тяжелых видеокамер массой до 15 кг. Расстояние между рельсами (от оси до оси) 60 мм. Устройство изготовлено из алюминия. Этот глайдтрек отличается большим расстоянием между рельсами, что подразумевает наличие каретки с более широкой площадкой.
Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.
Характеристики:
В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.
Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.
Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.
