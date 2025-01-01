Proaim Linear Slider 3 ft слайдер для видеосъемки

Описание

Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.

Характеристики:

крепление к камере – универсальный винт 1/4

крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8

длина, м – 1

длина в сложенном виде (для транспортировки), м – 0,9

вес, кг – 2,987

максимальный вес камеры, кг – 15

диаметр рельс, мм – 19

расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60

крепление камеры – винт 3/8

крепление к штативу – винты 1/4 или 3/8

размеры каретки – 39"x2,5"

каретки: 6"x4"

В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.

Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.

Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.